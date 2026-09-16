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Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb

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Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb - фото 1
Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb - фото 2
Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb - фото 3
Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb - фото 4
Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип антенны
внутренняя
Усиление сигнала
5 Ггц
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb - фото 1
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb - фото 2
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb - фото 3
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb - фото 4
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737700
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb
5 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внутренняя
Установка
внутри помещения
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х9
Вес, г.
300

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb

Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb




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Характеристики
Бренд
Netcraze
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внутренняя
Установка
внутри помещения
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Описание
Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb - по цене 5740 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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