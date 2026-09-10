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Комплект усиления 3G Триколор DS-2100-KIT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект усиления 3G Триколор DS-2100-KIT

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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 1
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 2
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 3
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 4
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 5
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 6
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 7
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 8
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Тип антенны
внешняя
Поляризация
вертикальная
Импеданс
50
Усиление, dbi
75
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 1
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 2
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 3
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 4
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 5
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 6
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 7
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 8
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Триколор DS-2100-KIT белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422101
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Характеристики

Бренд
Триколор
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Поляризация
вертикальная
Импеданс
50
Усиление, dbi
75
Коннектор
RP-SMA (F)
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Комплект усиления 3G Триколор DS-2100-KIT

Усилитель сигнала сотовой связи Триколор DS-2100-kit представляет собой готовый комплект, состоящий из двух основных блоков, посредством которых улучшается качество стандарта 3G. Приемный модуль необходимо зафиксировать на улице или балконе, после чего с помощью кабеля передается сигнал на другой блок, способствующий устойчивой мобильной связи в офисе или домашних условиях. Соединительный провод длинный и тонкий, что обеспечивает удобство в процессе укладки. Установка не требует специальных навыков и умений, все рекомендации подробно указаны в руководстве пользователя. Устройство поддерживает стандарты связи HSPA+, GPRS, HSPA.

Отзывы о товаре Комплект усиления 3G Триколор DS-2100-KIT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Триколор
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Поляризация
вертикальная
Импеданс
50
Усиление, dbi
75
Коннектор
RP-SMA (F)
Страна производитель
Россия
Описание
Усилитель сигнала сотовой связи Триколор DS-2100-kit представляет собой готовый комплект, состоящий из двух основных блоков, посредством которых улучшается качество стандарта 3G. Приемный модуль необходимо зафиксировать на улице или балконе, после чего с помощью кабеля передается сигнал на другой блок, способствующий устойчивой мобильной связи в офисе или домашних условиях. Соединительный провод длинный и тонкий, что обеспечивает удобство в процессе укладки. Установка не требует специальных навыков и умений, все рекомендации подробно указаны в руководстве пользователя. Устройство поддерживает стандарты связи HSPA+, GPRS, HSPA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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