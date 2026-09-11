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Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00053737 TR-1800/2100-50-KIT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00053737 TR-1800/2100-50-KIT

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Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 1
Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 2
Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 3
Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 4
Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 5
Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 6
Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 7
Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Усилитель сигнала
Усиление, dbi
50
  • Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 1
  • Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 2
  • Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 3
  • Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 4
  • Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 5
  • Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 6
  • Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 7
  • Усилитель сигнала Триколор TR-1800/2100-50-kit 10м двухдиапазонная белый (046/91/00053737) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541019
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Характеристики

Бренд
Триколор
Тип товара
Усилитель сигнала
Вид оборудования
усилитель сигнала
Усиление, dbi
50
Коннектор
RP-SMA (F)
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, кг.
1.28

Описание товара Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00053737 TR-1800/2100-50-KIT

Комплект TR-1800/2100-50-kit предназначен для усиления сигнала мобильного интернета и голосовой мобильной связи в диапазонах 1800 и 2100 МГц. Приемная антенна, установленная на улице, балконе или лоджии, передает сигнал по кабелю на репитер сотовой связи. Слабый сигнал с улицы усиливается и распространяется в помещении внутренней антенной. Модель: TR-1800/2100-50-kit. Поддерживаемые стандарты сотовой связи: LTE-2100 (4G), LTE-1800 (4G), UMTS-2100 (3G) и GSM-1800 (2G).

Отзывы о товаре Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00053737 TR-1800/2100-50-KIT




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Характеристики
Бренд
Триколор
Тип товара
Усилитель сигнала
Вид оборудования
усилитель сигнала
Усиление, dbi
50
Коннектор
RP-SMA (F)
Страна производитель
Россия
Описание
Комплект TR-1800/2100-50-kit предназначен для усиления сигнала мобильного интернета и голосовой мобильной связи в диапазонах 1800 и 2100 МГц. Приемная антенна, установленная на улице, балконе или лоджии, передает сигнал по кабелю на репитер сотовой связи. Слабый сигнал с улицы усиливается и распространяется в помещении внутренней антенной. Модель: TR-1800/2100-50-kit. Поддерживаемые стандарты сотовой связи: LTE-2100 (4G), LTE-1800 (4G), UMTS-2100 (3G) и GSM-1800 (2G).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект усиления 4G Триколор 046/91/00053737 TR-1800/2100-50-KIT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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