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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-5G10 5ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-5G10 5ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA

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Wi-Fi антенна Ubiquiti AMO-5G10 - фото 1
Wi-Fi антенна Ubiquiti AMO-5G10 - фото 2
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Wi-Fi антенна Ubiquiti AMO-5G10 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Усиление, дБ
10
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti AMO-5G10 - фото 1
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti AMO-5G10 - фото 2
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti AMO-5G10 - фото 3
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti AMO-5G10 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 310 руб. 
Начислим 181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 422104
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-5G10 5ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA
11 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Диапазон
однодиапазонная
Излучение
всенаправленное
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
2 x RP-SMA
Частотный диапазон
5.45 - 5.85 ГГц
Ширина, см
15.8
Установка
внешняя
Усиление, дБ
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х1
Вес, кг.
1.45

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-5G10 5ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA

Всенаправленные WiFi антенны семейства Ubiquiti AirMax Omni 5G, обладают отличными эксплуатационными характеристиками и высокой надежностью, обеспечивая бесперебойное Wi-Fi покрытие в паре с базовой станцией Rocket M5 до 7 км. Решение будет эффективно в тех районах, где использование 2.4ГГц невозможно из-за сильных помех.

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-5G10 5ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Диапазон
однодиапазонная
Излучение
всенаправленное
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
2 x RP-SMA
Частотный диапазон
5.45 - 5.85 ГГц
Ширина, см
15.8
Установка
внешняя
Усиление, дБ
10
Страна производитель
Китай
Описание
Всенаправленные WiFi антенны семейства Ubiquiti AirMax Omni 5G, обладают отличными эксплуатационными характеристиками и высокой надежностью, обеспечивая бесперебойное Wi-Fi покрытие в паре с базовой станцией Rocket M5 до 7 км. Решение будет эффективно в тех районах, где использование 2.4ГГц невозможно из-за сильных помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-5G10 5ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA - стоимость товара 11310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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