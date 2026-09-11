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Сушилка для овощей и фруктов Минск Беломо 8360 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для овощей и фруктов Минск Беломо 8360

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Сушилка д/овощей Минск Беломо 8360 - фото 1
Сушилка д/овощей Минск Беломо 8360 - фото 2
Сушилка д/овощей Минск Беломо 8360 - фото 3
Сушилка д/овощей Минск Беломо 8360 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушилка д/овощей Минск Беломо 8360 - фото 1
  • Сушилка д/овощей Минск Беломо 8360 - фото 2
  • Сушилка д/овощей Минск Беломо 8360 - фото 3
  • Сушилка д/овощей Минск Беломо 8360 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493542
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Характеристики

Бренд
БелОМО
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х41х40
Вес, кг.
5.2

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Минск Беломо 8360

Сушилка для продуктов Беломо 8360 - пятиуровневая конвективная сушилка(дегидратор), предназначенная для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов и трав в домашних условиях. Эффективность сушки в данной модели благодаря мощности 500Вт и вентилятору составляет не менее 80% от массы продукта. Корпус и поддоны электросушилки Беломо изготовлены из огнеупорного и жаропрочного АБС-пластика.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Минск Беломо 8360




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Характеристики
Бренд
БелОМО
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для продуктов Беломо 8360 - пятиуровневая конвективная сушилка(дегидратор), предназначенная для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов и трав в домашних условиях. Эффективность сушки в данной модели благодаря мощности 500Вт и вентилятору составляет не менее 80% от массы продукта. Корпус и поддоны электросушилки Беломо изготовлены из огнеупорного и жаропрочного АБС-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для овощей и фруктов Минск Беломо 8360 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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