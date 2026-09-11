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Микроволновая печь У562 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь У562

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Микроволновая печь У562 - фото 1
Микроволновая печь У562 - фото 2
Микроволновая печь У562 - фото 3
Микроволновая печь У562 - фото 4
Микроволновая печь У562 - фото 5
Микроволновая печь У562 - фото 6
Микроволновая печь У562 - фото 7
Микроволновая печь У562 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Микроволновая печь У562 - фото 1
  • Микроволновая печь У562 - фото 2
  • Микроволновая печь У562 - фото 3
  • Микроволновая печь У562 - фото 4
  • Микроволновая печь У562 - фото 5
  • Микроволновая печь У562 - фото 6
  • Микроволновая печь У562 - фото 7
  • Микроволновая печь У562 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%
499 руб.  1 377 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 487338
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Характеристики

Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
микроволновка, упаковка
Материал
пластик
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
583

Описание товара Микроволновая печь У562

Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения. Играя, ребёнок развивает моторику рук и координацию движений, осваивает базовые социальные и бытовые навыки. Набор изготовлен из высококачественных материалов. Изделие проверено на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет сертификацию ЕАС.

Отзывы о товаре Микроволновая печь У562




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
микроволновка, упаковка
Материал
пластик
Описание
Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения. Играя, ребёнок развивает моторику рук и координацию движений, осваивает базовые социальные и бытовые навыки. Набор изготовлен из высококачественных материалов. Изделие проверено на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет сертификацию ЕАС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь У562 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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