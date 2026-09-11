Конструктор "Малютка" 120 элементов в пакете 1441
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%570 руб. 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 487324
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 12 мес.
Комплектация
120 дет., аксессуары, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х10
Вес, г.
553
Описание товара Конструктор "Малютка" 120 элементов в пакете 1441
Конструкторы серии «Малютка» от фабрики «Полесье» созданы специально для маленьких архитекторов. Кубики имеют необычную форму, со сглаженными углами, поэтому являются безопасными. Все элементы конструктора имеют яркую запоминающуюся окраску, так ребёнок ещё и изучает цвета. В процессе сборки конструктора у малыша развивается мелкая моторика рук, фантазия, творческие способности.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 12 мес.
Комплектация
120 дет., аксессуары, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Конструкторы серии «Малютка» от фабрики «Полесье» созданы специально для маленьких архитекторов. Кубики имеют необычную форму, со сглаженными углами, поэтому являются безопасными. Все элементы конструктора имеют яркую запоминающуюся окраску, так ребёнок ещё и изучает цвета. В процессе сборки конструктора у малыша развивается мелкая моторика рук, фантазия, творческие способности.
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