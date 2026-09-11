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Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W)

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Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 1
Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 2
Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 3
Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 4
Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 5
Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 6
Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 7
Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 8
Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 9
Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 1
  • Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 2
  • Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 3
  • Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 4
  • Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 5
  • Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 6
  • Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 7
  • Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 8
  • Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 9
  • Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486053
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х22
Вес, кг.
3.3

Описание товара Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W)

Этот стильный и изысканный блок питания с 12-сантиметровым вентилятором ARGB улучшает внешний вид вашего игрового устройства и служит эффективным источником питания для вашей системы.

Отзывы о товаре Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Этот стильный и изысканный блок питания с 12-сантиметровым вентилятором ARGB улучшает внешний вид вашего игрового устройства и служит эффективным источником питания для вашей системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания FORMULA 850W (KCAS PLUS GOLD 850W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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