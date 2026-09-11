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Картридж Brother TN14 (4500 стр.) черный для MFCL2751/2551 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Brother TN14 (4500 стр.) черный для MFCL2751/2551

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Картридж Brother TN14 (4500 стр.) черный для MFCL2751/2551 - фото 1
Картридж Brother TN14 (4500 стр.) черный для MFCL2751/2551 - фото 2
Картридж Brother TN14 (4500 стр.) черный для MFCL2751/2551 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
HL-L2371DN, DCP-L2551DN, MFC-L2751DW
Ресурс печати, копий
4500
  • Картридж Brother TN14 (4500 стр.) черный для MFCL2751/2551 - фото 1
  • Картридж Brother TN14 (4500 стр.) черный для MFCL2751/2551 - фото 2
  • Картридж Brother TN14 (4500 стр.) черный для MFCL2751/2551 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479295
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Характеристики

Бренд
Brother
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
HL-L2371DN, DCP-L2551DN, MFC-L2751DW
Ресурс печати, копий
4500
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
700

Описание товара Картридж Brother TN14 (4500 стр.) черный для MFCL2751/2551

Оригинальный черный тонер-картридж TN-14 разработан специально для того, чтобы получать только четкие и качественные отпечатки. Ресурс — 4500 страниц.Подходит для использования в моделях HL-L2371DN, DCP-L2551DN и MFC-L2751DW.

Отзывы о товаре Картридж Brother TN14 (4500 стр.) черный для MFCL2751/2551




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Характеристики
Бренд
Brother
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
HL-L2371DN, DCP-L2551DN, MFC-L2751DW
Ресурс печати, копий
4500
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Оригинальный черный тонер-картридж TN-14 разработан специально для того, чтобы получать только четкие и качественные отпечатки. Ресурс — 4500 страниц.Подходит для использования в моделях HL-L2371DN, DCP-L2551DN и MFC-L2751DW.
Самовывоз
Доставка
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