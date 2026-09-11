Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475404
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0
Газонокосилка Ryobi — это надежное и удобное в использовании устройство, идеально подходящее для ухода за газонами небольших и средних размеров. Оснащенная современным аккумуляторным двигателем, она обеспечивает свободу передвижения без привязки к источнику питания.
Вес газонокосилки составляет 20,4 кг, что делает ее достаточно маневренной и простой в управлении. Ширина скашивания — 40 см, что способствует быстрой и эффективной обработке территории. Регулировка высоты скашивания позволяет менять высоту травы от 20 до 70 мм, что дает возможность создавать газон той длины, которая нужна именно вам.
Газонокосилка оснащена вместительным травосборником объемом 50 литров, что позволяет реже отвлекаться на его очистку. Комфорт использования дополняется функцией мульчирования, которая помогает улучшать качество почвы и возвращать питательные вещества обратно на ваш газон.
Ryobi предлагает эргономичный и экологичный инструмент, работающий от литий-ионного аккумулятора, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки и минимальное техническое обслуживание. Эта модель не является самоходной, однако легкость конструкции и функциональная эргономика позволяют использовать ее без труда и лишних усилий.
Газонокосилка Ryobi — это ваш надежный помощник для создания и поддержания вашего идеального ландшафта.
Газонокосилка Ryobi — это надежное и удобное в использовании устройство, идеально подходящее для ухода за газонами небольших и средних размеров. Оснащенная современным аккумуляторным двигателем, она обеспечивает свободу передвижения без привязки к источнику питания.
Вес газонокосилки составляет 20,4 кг, что делает ее достаточно маневренной и простой в управлении. Ширина скашивания — 40 см, что способствует быстрой и эффективной обработке территории. Регулировка высоты скашивания позволяет менять высоту травы от 20 до 70 мм, что дает возможность создавать газон той длины, которая нужна именно вам.
Газонокосилка оснащена вместительным травосборником объемом 50 литров, что позволяет реже отвлекаться на его очистку. Комфорт использования дополняется функцией мульчирования, которая помогает улучшать качество почвы и возвращать питательные вещества обратно на ваш газон.
Ryobi предлагает эргономичный и экологичный инструмент, работающий от литий-ионного аккумулятора, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки и минимальное техническое обслуживание. Эта модель не является самоходной, однако легкость конструкции и функциональная эргономика позволяют использовать ее без труда и лишних усилий.
Газонокосилка Ryobi — это ваш надежный помощник для создания и поддержания вашего идеального ландшафта.
Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0