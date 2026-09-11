Смеситель Lemark Minima (LM3805C) для кухни
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
27.2
Длина излива
21.4
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%7 280 руб. 9 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 471889
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
39.1
Страна бренда
Китай
Ширина, см
11.25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
27.2
Длина излива
21.4
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х7
Вес, кг.
2
Описание товара Смеситель Lemark Minima (LM3805C) для кухни
Серия смесителей MINIMA. Комплектация: Аэратор Neoperl Honeycomb Керамический картридж Sedal Cold Start Termaclick Mirror 35 мм Гибкая подводка 1/2 40 см Присоединительная группа для настольного крепления Металлическая рукоятка
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Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
39.1
Страна бренда
Китай
Ширина, см
11.25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
27.2
Длина излива
21.4
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Серия смесителей MINIMA. Комплектация: Аэратор Neoperl Honeycomb Керамический картридж Sedal Cold Start Termaclick Mirror 35 мм Гибкая подводка 1/2 40 см Присоединительная группа для настольного крепления Металлическая рукоятка
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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