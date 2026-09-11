Душевая система FAUZT (FZs-305) тип См-ВДшОРНТрА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
7.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
110 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 470002
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
7.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
110 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
встроенный аэратор
Размеры в упаковке, см
76х33х15
Вес, кг.
4.94
Описание товара Душевая система FAUZT (FZs-305) тип См-ВДшОРНТрА
Душевая система с тропическим душем Fauzt - важная составляющая комфортных водных процедур и стильного оформления душевой зоны.
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
7.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
110 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
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Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
встроенный аэратор
Душевая система с тропическим душем Fauzt - важная составляющая комфортных водных процедур и стильного оформления душевой зоны.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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