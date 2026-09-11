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Душевая стойка Savol (S-601144) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая стойка Savol (S-601144)

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Душевая стойка Savol (S-601144) - фото 1
Душевая стойка Savol (S-601144) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20.70 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая стойка Savol (S-601144) - фото 1
  • Душевая стойка Savol (S-601144) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551306
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20.70 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Размеры в упаковке, см
90х43х13
Вес, кг.
5.36

Описание товара Душевая стойка Savol (S-601144)

Комплектация: душевая система, паспорт.



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Отзывы о товаре Душевая стойка Savol (S-601144)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20.70 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Описание
Комплектация: душевая система, паспорт.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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