Смеситель для кухни Lemark Comfort LM3073C
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Lemark Comfort LM3073C
COMFORT - новая серия смесителей с подключением к фильтру с питьевой водой. Преимуществом серии является комфорт: теперь не нужно устанавливать два отдельных смесителя - для питьевой и водопроводной воды - достаточно смесителя COMFORT, который объединяет достоинства двух изделий в одном эргономичном корпусе. Комплектация: Аэратор комбинированный для водопроводной и питьевой воды Neoperl® Керамический картридж 35 мм с функцией включения питьевой воды Гибкая подводка 1/2 40 см Гибкая подводка 1/2хМ8 40 см для подключения питьевой воды Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой Металлическая рукоятка
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