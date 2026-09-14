Антенна GPS MikroTik ACGPSA 1575.4МГц SMA 5м 26dB
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Характеристики
Описание товара Антенна GPS MikroTik ACGPSA 1575.4МГц SMA 5м 26dB
Антенна MikroTik ACGPSA ? компактное приспособление, разработанное для установки внутри помещения. Это автономная GPS-антенна всенаправленного действия, которая может работать с Wi-Fi-точкой LtAP mini для получения точных координат для местонахождения роутера. Использование кабеля длиной 5 м позволяет выводить и устанавливать антенну снаружи помещения, прикрепив ее при помощи магнита к металлической поверхности либо воспользовавшись для фиксации двухсторонней лентой. MikroTik ACGPSA работает на частоте 1575.42 МГц, соответствующей сигналу сети GPS. Антенна с двойной линейной поляризацией обладает коэффициентом усиления 26 dBi. Для подключения предусмотрен разъем SMA. Устройство выполнено в надежном корпусе, защищенном в соответствии со стандартом IP67. При этом, антенна выдерживает эксплуатацию при температуре от -40 °С до 85 °С.
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