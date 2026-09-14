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Антенна GPS MikroTik ACGPSA 1575.4МГц SMA 5м 26dB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна GPS MikroTik ACGPSA 1575.4МГц SMA 5м 26dB

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Усиление, dbi
26
  • Wi-Fi антенна MikroTik Active GPS (ACGPSA) - фото 1
  • Wi-Fi антенна MikroTik Active GPS (ACGPSA) - фото 2
  • Wi-Fi антенна MikroTik Active GPS (ACGPSA) - фото 3
  • Wi-Fi антенна MikroTik Active GPS (ACGPSA) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467474
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Антенна GPS MikroTik ACGPSA 1575.4МГц SMA 5м 26dB
870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Усиление, dbi
26
Коннектор
RP-SMA (F)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х13
Вес, г.
110

Описание товара Антенна GPS MikroTik ACGPSA 1575.4МГц SMA 5м 26dB

Антенна MikroTik ACGPSA ? компактное приспособление, разработанное для установки внутри помещения. Это автономная GPS-антенна всенаправленного действия, которая может работать с Wi-Fi-точкой LtAP mini для получения точных координат для местонахождения роутера. Использование кабеля длиной 5 м позволяет выводить и устанавливать антенну снаружи помещения, прикрепив ее при помощи магнита к металлической поверхности либо воспользовавшись для фиксации двухсторонней лентой. MikroTik ACGPSA работает на частоте 1575.42 МГц, соответствующей сигналу сети GPS. Антенна с двойной линейной поляризацией обладает коэффициентом усиления 26 dBi. Для подключения предусмотрен разъем SMA. Устройство выполнено в надежном корпусе, защищенном в соответствии со стандартом IP67. При этом, антенна выдерживает эксплуатацию при температуре от -40 °С до 85 °С.

Отзывы о товаре Антенна GPS MikroTik ACGPSA 1575.4МГц SMA 5м 26dB




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Усиление, dbi
26
Коннектор
RP-SMA (F)
Страна производитель
Китай
Описание
Антенна MikroTik ACGPSA ? компактное приспособление, разработанное для установки внутри помещения. Это автономная GPS-антенна всенаправленного действия, которая может работать с Wi-Fi-точкой LtAP mini для получения точных координат для местонахождения роутера. Использование кабеля длиной 5 м позволяет выводить и устанавливать антенну снаружи помещения, прикрепив ее при помощи магнита к металлической поверхности либо воспользовавшись для фиксации двухсторонней лентой. MikroTik ACGPSA работает на частоте 1575.42 МГц, соответствующей сигналу сети GPS. Антенна с двойной линейной поляризацией обладает коэффициентом усиления 26 dBi. Для подключения предусмотрен разъем SMA. Устройство выполнено в надежном корпусе, защищенном в соответствии со стандартом IP67. При этом, антенна выдерживает эксплуатацию при температуре от -40 °С до 85 °С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Антенна GPS MikroTik ACGPSA 1575.4МГц SMA 5м 26dB - по цене 870 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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