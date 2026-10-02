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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE200 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE200 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb

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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200 - фото 1
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200 - фото 2
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200 - фото 3
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200 - фото 4
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200 - фото 1
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200 - фото 2
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200 - фото 3
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200 - фото 4
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196770
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE200 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb
2 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
240

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE200 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb

AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала усиливает Wi-Fi в недоступных ранее местах, где невозможна прокладка кабеля. Установите RE200 между роутером и клиентскими устройствами, увеличивая площадь покрытия Wi-Fi. Используйте единую сеть Wi-Fi дома или в офисе. Два диапазона обеспечат общую пропускную способность до 750 Мбит/с на площади до 185 м2, а также подходящий канал для просмотра потокового HD-видео, онлайн-игр и прочих «тяжёлых» задач. RE200 поддерживает 802.11ac и создаёт мощное Wi-Fi подключение. Он работает с любым роутером или точкой доступа, удобно предоставляя широкое двухдиапазонное покрытие для множества устройств. Нажмите кнопку WPS на роутере и кнопку RE на RE200, и в течение 2 минут вы получите доступ к сети. После подключения к роутеру вы сможете легко перемещать и устанавливать RE200 в пределах вашей Wi-Fi сети без необходимости повторной настройки.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE200 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала усиливает Wi-Fi в недоступных ранее местах, где невозможна прокладка кабеля. Установите RE200 между роутером и клиентскими устройствами, увеличивая площадь покрытия Wi-Fi. Используйте единую сеть Wi-Fi дома или в офисе. Два диапазона обеспечат общую пропускную способность до 750 Мбит/с на площади до 185 м2, а также подходящий канал для просмотра потокового HD-видео, онлайн-игр и прочих «тяжёлых» задач. RE200 поддерживает 802.11ac и создаёт мощное Wi-Fi подключение. Он работает с любым роутером или точкой доступа, удобно предоставляя широкое двухдиапазонное покрытие для множества устройств. Нажмите кнопку WPS на роутере и кнопку RE на RE200, и в течение 2 минут вы получите доступ к сети. После подключения к роутеру вы сможете легко перемещать и устанавливать RE200 в пределах вашей Wi-Fi сети без необходимости повторной настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE200 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb - по цене 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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