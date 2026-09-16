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Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb

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Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 1
Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 2
Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 3
Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 4
Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип антенны
внешняя
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 1
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 2
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 3
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 4
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737697
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х9
Вес, г.
200

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb

Buddy может расширить зону покрытия Wi-Fi любого роутера в многокомнатной квартире, загородном доме или небольшом офисе — как усилитель, точка доступа или даже Wi-Fi-мост. Полная функциональность Buddy раскрывается, если подключить его в Wi-Fi-систему Netcraze по технологии Mesh Wi-Fi без прокладки кабелей или по Ethernet для максимальной производительности. Объединенные в Mesh Wi-Fi-систему устройства Netcraze образуют сеть с бесшовным роумингом по стандартам 802.11k/r/v и централизованным управлением с основного интернет-центра, через мобильное приложение или облачный сервис.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Netcraze
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Страна производитель
Китай
Описание
Buddy может расширить зону покрытия Wi-Fi любого роутера в многокомнатной квартире, загородном доме или небольшом офисе — как усилитель, точка доступа или даже Wi-Fi-мост. Полная функциональность Buddy раскрывается, если подключить его в Wi-Fi-систему Netcraze по технологии Mesh Wi-Fi без прокладки кабелей или по Ethernet для максимальной производительности. Объединенные в Mesh Wi-Fi-систему устройства Netcraze образуют сеть с бесшовным роумингом по стандартам 802.11k/r/v и централизованным управлением с основного интернет-центра, через мобильное приложение или облачный сервис.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb - по цене 2260 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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