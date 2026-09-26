Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE205 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE205 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb
Вы устали от “мёртвых зон” Wi-Fi у себя дома? Усилитель сигнала RE205 подключается к Wi-Fi роутеру по беспроводной сети и усиливает покрытие там, где роутер не справляется, снижая интерференцию сигнала и обеспечивая надёжное покрытие Wi-Fi по всему дому или офису. RE205 позволит подключать больше устройств одновременно на 2,4 ГГц (скорость до 300 Мбит/с) и на 5 ГГц (скорость до 433 Мбит/с). Используйте 2,4 ГГц для отправки e-mail и работы в интернете, а 5 ГГц – для онлайн-игр и просмотра HD-видео. Умный индикатор позволит вам находить наиболее подходящее место для размещения RE205. RE205 – это больше чем усилитель Wi-Fi сигнала. Подключите к нему кабель Ethernet и преобразуйте проводной интернет в беспроводную сеть.
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