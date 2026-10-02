Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA850RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Тип антенны
внутренняя
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
В наличии
Код товара: 160681
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 320 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Тип антенны
внутренняя
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х9
Вес, г.
280
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA850RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
Беспроводной повторитель TP-LINK TL-WA850RE предназначен для улучшения мощности сигнала и позволяет значительно расширить зону покрытия сети Wi-Fi. Имея небольшой размер, пользователь имеет возможность установить устройство даже на стене, а кнопка Range Extender позволит в один миг увеличить зону покрытия Wireless-сети. Порт Ethernet TL-WA850RE дает возможность повторителю работать в качестве беспроводного адаптера, что позволяет подсоединять игровые приставки, устройства для цифровой видеозаписи, а также IPTV. TP-LINK TL-WA850RE предоставляет скорость передачи в режиме беспроводного подключения до 300 Мбит/с. Репитер работает практически с любым устройством.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Тип антенны
внутренняя
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Китай
Беспроводной повторитель TP-LINK TL-WA850RE предназначен для улучшения мощности сигнала и позволяет значительно расширить зону покрытия сети Wi-Fi. Имея небольшой размер, пользователь имеет возможность установить устройство даже на стене, а кнопка Range Extender позволит в один миг увеличить зону покрытия Wireless-сети. Порт Ethernet TL-WA850RE дает возможность повторителю работать в качестве беспроводного адаптера, что позволяет подсоединять игровые приставки, устройства для цифровой видеозаписи, а также IPTV. TP-LINK TL-WA850RE предоставляет скорость передачи в режиме беспроводного подключения до 300 Мбит/с. Репитер работает практически с любым устройством.
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA850RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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