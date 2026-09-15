Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE315 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
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Характеристики
Тип товара
Усилитель сигнала
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%3 420 руб. 4 810 руб.
В наличии
Код товара: 631246
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 420 руб. -29%
4 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Усилитель сигнала
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
Ethernet RJ-45
Частотный диапазон
2.4 ГГц, 5 ГГц
Ширина, см
8.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х12
Вес, г.
260
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE315 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
Адаптивная маршрутизация автоматически выбирает наилучший канал и диапазон для передачи данных, обеспечивая скоростной Wi-Fi. Высокоскоростной режим позволяет довести скорость до предела за счёт использования одного из Wi-Fi диапазонов в качестве backhaul-подключения — идеальное решение для HD?стримов и игр. Режим точки доступа позволяет преобразовать проводное подключение в беспроводное. Умный индикатор сигнала отображает качество сигнала, позволяя найти наиболее подходящее место для размещения устройства. Простая настройка Mesh?сети нажатием кнопки WPS и возможность управления сетью через приложение Tether или веб?интерфейс.
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Бренд
Тип товара
Усилитель сигнала
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
Ethernet RJ-45
Частотный диапазон
2.4 ГГц, 5 ГГц
Ширина, см
8.9
Страна производитель
Китай
Адаптивная маршрутизация автоматически выбирает наилучший канал и диапазон для передачи данных, обеспечивая скоростной Wi-Fi. Высокоскоростной режим позволяет довести скорость до предела за счёт использования одного из Wi-Fi диапазонов в качестве backhaul-подключения — идеальное решение для HD?стримов и игр. Режим точки доступа позволяет преобразовать проводное подключение в беспроводное. Умный индикатор сигнала отображает качество сигнала, позволяя найти наиболее подходящее место для размещения устройства. Простая настройка Mesh?сети нажатием кнопки WPS и возможность управления сетью через приложение Tether или веб?интерфейс.
Купить Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE315 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - по цене 3420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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