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Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black

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Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 1
Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 2
Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 3
Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 4
Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 5
Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 1
  • Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 2
  • Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 3
  • Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 4
  • Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 5
  • Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467069
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
41х20х19
Вес, г.
90

Описание товара Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black

Компактный компьютерный микрофон с удобным креплением на одежду. Микрофон Defender MIC-109 отличается миниатюрными размерами и имеет конструктивное исполнение типа клипса, благодаря чему легко крепится куда угодно. Микрофон Defender MIC-109 обеспечивает не только комфортное его использование, но и отличное качество записываемого звука.

Отзывы о товаре Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Описание
Компактный компьютерный микрофон с удобным креплением на одежду. Микрофон Defender MIC-109 отличается миниатюрными размерами и имеет конструктивное исполнение типа клипса, благодаря чему легко крепится куда угодно. Микрофон Defender MIC-109 обеспечивает не только комфортное его использование, но и отличное качество записываемого звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Defender MIC-109 (64109) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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