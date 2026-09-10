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Щипцы Centek CT-2086 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щипцы Centek CT-2086

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Щипцы Centek CT-2086 - фото 1
Щипцы Centek CT-2086 - фото 2
Щипцы Centek CT-2086 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Щипцы Centek CT-2086 - фото 1
  • Щипцы Centek CT-2086 - фото 2
  • Щипцы Centek CT-2086 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466202
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х7х5
Вес, г.
400

Описание товара Щипцы Centek CT-2086

Создать самостоятельно роскошные локоны, которые долго будут держать форму, помогут вам щипцы для завивки волос Centek CT-2086. Используйте этот быстро нагревающийся прибор с диаметром в 19 мм и хромированным покрытием без опасений повредить ваши волосы. Нагреваются щипцы до максимума в 200 °С всего за пару минут. За удобство использования Centek CT-2086 отвечают фиксатор прядей, а также вращающийся шнур длиной 1.8 м., а за безопасность – термоизолированный наконечник и подставка для остывания прибора.

Отзывы о товаре Щипцы Centek CT-2086




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Создать самостоятельно роскошные локоны, которые долго будут держать форму, помогут вам щипцы для завивки волос Centek CT-2086. Используйте этот быстро нагревающийся прибор с диаметром в 19 мм и хромированным покрытием без опасений повредить ваши волосы. Нагреваются щипцы до максимума в 200 °С всего за пару минут. За удобство использования Centek CT-2086 отвечают фиксатор прядей, а также вращающийся шнур длиной 1.8 м., а за безопасность – термоизолированный наконечник и подставка для остывания прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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