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Мясорубка Аксион М 42.04 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Аксион М 42.04 белый

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Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 1
Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 2
Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 3
Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 4
Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 5
Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 6
Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
1700
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
30
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
  • Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 1
  • Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 2
  • Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 3
  • Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 4
  • Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 5
  • Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 6
  • Мясорубка Аксион М 42.04 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 463710
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Характеристики

Бренд
Аксион
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
1700
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
30
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1.5
Насадки
насадка для приготовления колбас
Соковыжималка
да
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка; насадки; защитный экран; загрузочный лоток; толкатель; руководство по эксплуатации
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, кг.
5

Описание товара Мясорубка Аксион М 42.04 белый

Высокопроизводительная мясорубка с функцией реверса. Также оснащена мощным мотором и удобной электронной панелью управления. Имеет современный дизайн и высокую надежность.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Аксион М 42.04 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Аксион
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
1700
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
30
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1.5
Насадки
насадка для приготовления колбас
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Соковыжималка
да
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка; насадки; защитный экран; загрузочный лоток; толкатель; руководство по эксплуатации
Страна производитель
Россия
Описание
Высокопроизводительная мясорубка с функцией реверса. Также оснащена мощным мотором и удобной электронной панелью управления. Имеет современный дизайн и высокую надежность.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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