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Отпариватель напольный Hyundai H-US02456 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель напольный Hyundai H-US02456

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Отпариватель напольный Hyundai H-US02456 - фото 1
Отпариватель напольный Hyundai H-US02456 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель напольный
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02456 - фото 1
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02456 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 451400
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватель напольный
Размеры в упаковке, см
97х45х36
Вес, кг.
4.25

Описание товара Отпариватель напольный Hyundai H-US02456

Отпариватель – прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство без риска прожечь ткань. Безопасно для деликатных тканей, допускающих глажение. Устройство поможет отпарить одежду, не снимая с вешалки. Устройство способно в считанные минуты, вернуть изделиям аккуратный и опрятный вид, устранить неприятный запах.

Отзывы о товаре Отпариватель напольный Hyundai H-US02456




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватель напольный
Описание
Отпариватель – прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство без риска прожечь ткань. Безопасно для деликатных тканей, допускающих глажение. Устройство поможет отпарить одежду, не снимая с вешалки. Устройство способно в считанные минуты, вернуть изделиям аккуратный и опрятный вид, устранить неприятный запах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель напольный Hyundai H-US02456 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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