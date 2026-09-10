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Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной

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Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной - фото 1
Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной - фото 2
Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной - фото 3
Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной - фото 1
  • Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной - фото 2
  • Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной - фото 3
  • Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 720 руб.  2 634 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450536
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной
1 720 руб. -35%
2 634 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, крышка-чашка, с ситечком
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
24 ч для горячего, 32 ч для холодного
Объем,
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х9х9
Вес, г.
480

Описание товара Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной

Термос с узким горлом NВP-500Z ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «ОХОТА» премиум-класса. Термосы серии NBP-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией создания вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков: чая, кофе и пр.

Отзывы о товаре Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, крышка-чашка, с ситечком
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
24 ч для горячего, 32 ч для холодного
Объем,
0.5
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВP-500Z ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «ОХОТА» премиум-класса. Термосы серии NBP-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией создания вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков: чая, кофе и пр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal Охота NBP-500Z 0,5 л стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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