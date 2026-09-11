Top.Mail.Ru
Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л - фото 1
Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л - фото 2
Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л - фото 1
  • Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л - фото 2
  • Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 710 руб.  2 545 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50764
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л
1 710 руб. -33%
2 545 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х11
Вес, г.
630

Описание товара Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л

Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе).

Отзывы о товаре Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.8
Страна производитель
Китай
Описание
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NG-800-1 универсальный 0,8л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...