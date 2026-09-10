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Термос для еды Biostal NTS-500 0,5 л стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос для еды Biostal NTS-500 0,5 л стальной

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Термос для еды Biostal NTS-500 0,5 л стальной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 700 руб.  2 619 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450543
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термос для еды Biostal NTS-500 0,5 л стальной
1 700 руб. -35%
2 619 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
0.5
Особенности
с кнопкой, с ложкой
Сохранение температуры в часах
16/19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х10
Вес, г.
470

Описание товара Термос для еды Biostal NTS-500 0,5 л стальной

Пищевой термос с широким горлом NTS-500 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «КЛАССИКА». Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Термосы поставляются в комплекте со складной ложкой, которая удобно размещается в пробке.

Отзывы о товаре Термос для еды Biostal NTS-500 0,5 л стальной




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
0.5
Особенности
с кнопкой, с ложкой
Сохранение температуры в часах
16/19
Страна производитель
Китай
Описание
Пищевой термос с широким горлом NTS-500 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «КЛАССИКА». Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Термосы поставляются в комплекте со складной ложкой, которая удобно размещается в пробке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос для еды Biostal NTS-500 0,5 л стальной - по цене 1700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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