Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
25
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
375
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
53
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 449745
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 710 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
25
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
375
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х19
Вес, кг.
13.1
Описание товара Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733)
Бутылочный домкрат MATRIX MASTER 50733 прост в использовании и не нуждается в обслуживании. Широкое опорное основание обеспечивает устойчивость и исключает вероятность утопания в грунте. Инструмент используется в автосервисах и мастерских для поднятия автомобиля при ремонте или смене колес. На подставной пяте есть рифление для прочной фиксации груза.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
25
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
375
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
53
Страна производитель
Китай
Бутылочный домкрат MATRIX MASTER 50733 прост в использовании и не нуждается в обслуживании. Широкое опорное основание обеспечивает устойчивость и исключает вероятность утопания в грунте. Инструмент используется в автосервисах и мастерских для поднятия автомобиля при ремонте или смене колес. На подставной пяте есть рифление для прочной фиксации груза.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - по цене 5710 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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