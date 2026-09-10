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Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733)

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Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 1
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 2
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 3
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 4
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 5
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 6
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 7
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 8
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 9
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 10
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 11
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 12
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 13
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 14
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 15
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 16
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 17
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 18
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 19
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 20
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 21
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 22
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 23
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 24
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 25
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 26
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 27
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
25
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
375
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
53
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  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 2
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  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 6
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 7
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 8
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 9
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 10
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 11
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 12
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 13
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 14
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 15
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 16
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 17
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 18
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 19
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 20
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 21
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 22
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 23
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 24
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 25
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 26
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 27
  • Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 449745
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733)
5 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
25
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
375
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х19
Вес, кг.
13.1

Описание товара Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733)

Бутылочный домкрат MATRIX MASTER 50733 прост в использовании и не нуждается в обслуживании. Широкое опорное основание обеспечивает устойчивость и исключает вероятность утопания в грунте. Инструмент используется в автосервисах и мастерских для поднятия автомобиля при ремонте или смене колес. На подставной пяте есть рифление для прочной фиксации груза.

Отзывы о товаре Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
25
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
375
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
53
Страна производитель
Китай
Описание
Бутылочный домкрат MATRIX MASTER 50733 прост в использовании и не нуждается в обслуживании. Широкое опорное основание обеспечивает устойчивость и исключает вероятность утопания в грунте. Инструмент используется в автосервисах и мастерских для поднятия автомобиля при ремонте или смене колес. На подставной пяте есть рифление для прочной фиксации груза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - по цене 5710 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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