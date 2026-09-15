Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels (51132)
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб.
В наличии
Код товара: 658222
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Загружаем...
5 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х25х17
Вес, кг.
15.36
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels (51132)
Подкатной гидравлический домкрат Stels Safety Pin 51132 с фиксатором, с высотой подхвата 140 мм, поставляющийся в кейсе, позволяет поднимать грузы весом до 2.5 т на высоту 385 мм. Используется для обслуживания автомобилей со стандартным дорожным просветом. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Подкатной гидравлический домкрат Stels Safety Pin 51132 с фиксатором, с высотой подхвата 140 мм, поставляющийся в кейсе, позволяет поднимать грузы весом до 2.5 т на высоту 385 мм. Используется для обслуживания автомобилей со стандартным дорожным просветом. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels (51132) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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