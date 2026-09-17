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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119)

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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
430
Рабочий ход, мм
200
Диаметр опоры, мм
36
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119)
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
430
Рабочий ход, мм
200
Диаметр опоры, мм
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х18
Вес, кг.
9.64

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119)

Домкрат гидравлический бутылочный телескопический Stels 51119 используется для поднятия грузов весом до 10 т с небольшим рабочим усилием. Телескопический механизм обеспечивает увеличенную высоту подъема до 430 мм, а высота подхвата 170 мм оптимальна для авто с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта автомобиля или для решения профессиональных задач в автосервисе.ПреимуществаКлапан безопасности не допускает поднятия грузов свыше заявленной нормы, такая защита предотвращает перегрузку и поломку домкрата.Прочность и долгий срок службы домкрата обеспечивается за счет стального основания и корпуса.Станина и корпус приварены — монолитное соединение повышает надежность конструкции.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
430
Рабочий ход, мм
200
Диаметр опоры, мм
36
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический Stels 51119 используется для поднятия грузов весом до 10 т с небольшим рабочим усилием. Телескопический механизм обеспечивает увеличенную высоту подъема до 430 мм, а высота подхвата 170 мм оптимальна для авто с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта автомобиля или для решения профессиональных задач в автосервисе.ПреимуществаКлапан безопасности не допускает поднятия грузов свыше заявленной нормы, такая защита предотвращает перегрузку и поломку домкрата.Прочность и долгий срок службы домкрата обеспечивается за счет стального основания и корпуса.Станина и корпус приварены — монолитное соединение повышает надежность конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) – стоимость товара 5590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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