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Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка

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Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка - фото 1
Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка - фото 2
Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка - фото 3
Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
Toto IV
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка - фото 1
  • Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка - фото 2
  • Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка - фото 3
  • Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424608
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция TOTO
filter_none Товар входит в коллекцию TOTO

Коллекция TOTO


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758011219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
Toto IV
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rosanna, Make Believe, I Wont Hold You Back, Good For You, Its A Feeling, Afraid Of Love, Lovers In The Night, We Made It, Waiting For Your Love, Africa
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка

Продолжение серии переизданий на виниле каталога легендарного американского прог-рок-коллектива Toto. Toto IV — четвёртый студийный альбом Toto, выпущенный в 1982 году на лейбле Columbia Records. Пластинке сопутствовал большой коммерческий успех, два сингла из альбома — «Rosanna» и «Africa» — стали хитами. На родине музыкантов, в хит-параде Billboard 200 Toto IV занял 4 место.. Toto — американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Первоначально в состав коллектива входили Дэвид Пейч (вокал, клавишные), Стив Люкатер (гитара, вокал), Бобби Кимболл (вокал), Стив Поркаро (клавишные), Джефф Поркаро (ударные, перкуссия), Дэвид Хангейт (бас-гитара). Группа была образована в Калифорнии в 1977 году. Коллектив сумел органично соединить прогрессивный рок, ритм-энд-блюз и хард-рок, сплав которых и был представлен на дебютном альбоме под названием Toto, а также освоить такие направления как соул, фанк и джаз. Пик популярности Toto пришёлся на конец 1970-х — начало 1980-х годов.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758011219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
Toto IV
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rosanna, Make Believe, I Wont Hold You Back, Good For You, Its A Feeling, Afraid Of Love, Lovers In The Night, We Made It, Waiting For Your Love, Africa
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Продолжение серии переизданий на виниле каталога легендарного американского прог-рок-коллектива Toto. Toto IV — четвёртый студийный альбом Toto, выпущенный в 1982 году на лейбле Columbia Records. Пластинке сопутствовал большой коммерческий успех, два сингла из альбома — «Rosanna» и «Africa» — стали хитами. На родине музыкантов, в хит-параде Billboard 200 Toto IV занял 4 место.. Toto — американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Первоначально в состав коллектива входили Дэвид Пейч (вокал, клавишные), Стив Люкатер (гитара, вокал), Бобби Кимболл (вокал), Стив Поркаро (клавишные), Джефф Поркаро (ударные, перкуссия), Дэвид Хангейт (бас-гитара). Группа была образована в Калифорнии в 1977 году. Коллектив сумел органично соединить прогрессивный рок, ритм-энд-блюз и хард-рок, сплав которых и был представлен на дебютном альбоме под названием Toto, а также освоить такие направления как соул, фанк и джаз. Пик популярности Toto пришёлся на конец 1970-х — начало 1980-х годов.
Самовывоз
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Отзывы


Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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