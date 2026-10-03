Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитToto - IV (0190758011219) виниловая пластинка
Характеристики
Описание товара Toto - IV (0190758011219) виниловая пластинка
Продолжение серии переизданий на виниле каталога легендарного американского прог-рок-коллектива Toto. Toto IV — четвёртый студийный альбом Toto, выпущенный в 1982 году на лейбле Columbia Records. Пластинке сопутствовал большой коммерческий успех, два сингла из альбома — «Rosanna» и «Africa» — стали хитами. На родине музыкантов, в хит-параде Billboard 200 Toto IV занял 4 место.. Toto — американская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок. Первоначально в состав коллектива входили Дэвид Пейч (вокал, клавишные), Стив Люкатер (гитара, вокал), Бобби Кимболл (вокал), Стив Поркаро (клавишные), Джефф Поркаро (ударные, перкуссия), Дэвид Хангейт (бас-гитара). Группа была образована в Калифорнии в 1977 году. Коллектив сумел органично соединить прогрессивный рок, ритм-энд-блюз и хард-рок, сплав которых и был представлен на дебютном альбоме под названием Toto, а также освоить такие направления как соул, фанк и джаз. Пик популярности Toto пришёлся на конец 1970-х — начало 1980-х годов.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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