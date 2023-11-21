Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
We Are Not Your Kind
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 424572
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 270 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SLIPKNOT
Коллекция SLIPKNOT
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитSlipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSlipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитSlipknot - The End So Far (0075678637834) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
We Are Not Your Kind
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка
Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVelvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) ...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитMichael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в Сплит65daysofstatic - Wild Light (coloured) (0196588164613) виниловая...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитThe Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитKojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) винил...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (019802...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (019658...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитSeafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитKings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
We Are Not Your Kind
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличный альбом.
Хорошее качественное издание.
Недостатки:
нет
Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличный альбом.
Хорошее качественное издание.
Недостатки:
нет