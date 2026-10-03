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5060348582342, Presley, Elvis, Elvis Presley виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5060348582342, Presley, Elvis, Elvis Presley виниловая пластинка

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5060348582342, Presley, Elvis, Elvis Presley виниловая пластинка - фото 1
5060348582342, Presley, Elvis, Elvis Presley виниловая пластинка - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS PRESLEY
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5060348582342, Presley, Elvis, Elvis Presley виниловая пластинка - фото 1
  • 5060348582342, Presley, Elvis, Elvis Presley виниловая пластинка - фото 2
  • 5060348582342, Presley, Elvis, Elvis Presley виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424534
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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5060348582342, Presley, Elvis, Elvis Presley виниловая пластинка
3 400 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PRESLEY, ELVIS
filter_none Товар входит в коллекцию PRESLEY, ELVIS

Коллекция PRESLEY, ELVIS


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060348582342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS PRESLEY
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Blue Suede Shoes, I'm Counting On You, I Got A Woman, One-Sided Love Affair, I Love You Because, Just Because, Tutti Frutti, Tryin' To Get To You, I'm Gonna Sit Right Down And Cry (Over You), I'll Never Let You Go (Little Darlin'), Blue Moon, Money Honey
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060348582342, Presley, Elvis, Elvis Presley виниловая пластинка

"Elvis Presley" - переиздание дебютного студийного альбома американского исполнителя, короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, первоначально выпущенного в 1956 году. Альбом занял первое место в американском хит-параде и был распродан в количестве миллиона экземпляров. Кроме того, "Elvis Presley" был первым подлинным альбомом рок-музыки (вышедшие к тому времени три долгоиграющие пластинки первопроходца рок-н-ролла Билла Хейли были лишь сборниками ранее вышедших синглов).

Элвис Пресли - американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Также известен как "король рок-н-ролла". Пресли популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был первым исполнителем этого жанра. Он соединил стили кантри и блюз, дав рождение новому стилю музыки - рокабилли, к которому относятся его первые записи на Sun Records в середине 1950-х годов. Вкрапливая в свой стиль элементы госпел и эстрады, Пресли вышел за рамки рокабилли и достиг мировой популярности (хиты "Heartbreak Hotel", "Don't Be Cruel", "Hound Dog" и другие). В 1958—1960 годах проходил службу в ВС США; после возвращения из армии вновь стал записываться ("It’s Now or Never", "Are You Lonesome Tonight?" и другие хиты), после чего сконцентрировался на кинокарьере, снявшись в общей сложности в 31 фильме и записав два десятка саундтреков, большая часть которых оценивается крайне слабо.

Tracklist

  1. Blue Suede Shoes
  2. I'm Counting On You
  3. I Got A Woman
  4. One-Sided Love Affair
  5. I Love You Because
  6. Just Because
  7. Tutti Frutti
  8. Tryin' To Get To You
  9. I'm Gonna Sit Right Down And Cry (Over You)
  10. I'll Never Let You Go (Little Darlin')
  11. Blue Moon
  12. Money Honey



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060348582342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS PRESLEY
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Blue Suede Shoes, I'm Counting On You, I Got A Woman, One-Sided Love Affair, I Love You Because, Just Because, Tutti Frutti, Tryin' To Get To You, I'm Gonna Sit Right Down And Cry (Over You), I'll Never Let You Go (Little Darlin'), Blue Moon, Money Honey
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

"Elvis Presley" - переиздание дебютного студийного альбома американского исполнителя, короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, первоначально выпущенного в 1956 году. Альбом занял первое место в американском хит-параде и был распродан в количестве миллиона экземпляров. Кроме того, "Elvis Presley" был первым подлинным альбомом рок-музыки (вышедшие к тому времени три долгоиграющие пластинки первопроходца рок-н-ролла Билла Хейли были лишь сборниками ранее вышедших синглов).

Элвис Пресли - американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Также известен как "король рок-н-ролла". Пресли популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был первым исполнителем этого жанра. Он соединил стили кантри и блюз, дав рождение новому стилю музыки - рокабилли, к которому относятся его первые записи на Sun Records в середине 1950-х годов. Вкрапливая в свой стиль элементы госпел и эстрады, Пресли вышел за рамки рокабилли и достиг мировой популярности (хиты "Heartbreak Hotel", "Don't Be Cruel", "Hound Dog" и другие). В 1958—1960 годах проходил службу в ВС США; после возвращения из армии вновь стал записываться ("It’s Now or Never", "Are You Lonesome Tonight?" и другие хиты), после чего сконцентрировался на кинокарьере, снявшись в общей сложности в 31 фильме и записав два десятка саундтреков, большая часть которых оценивается крайне слабо.

Tracklist

  1. Blue Suede Shoes
  2. I'm Counting On You
  3. I Got A Woman
  4. One-Sided Love Affair
  5. I Love You Because
  6. Just Because
  7. Tutti Frutti
  8. Tryin' To Get To You
  9. I'm Gonna Sit Right Down And Cry (Over You)
  10. I'll Never Let You Go (Little Darlin')
  11. Blue Moon
  12. Money Honey


Теги товара: Цветной винил
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5060348582342, Presley, Elvis, Elvis Presley виниловая пластинка - купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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