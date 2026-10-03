5060348582342, Presley, Elvis, Elvis Presley виниловая пластинка
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Коллекция PRESLEY, ELVIS
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Характеристики
Описание товара 5060348582342, Presley, Elvis, Elvis Presley виниловая пластинка
"Elvis Presley" - переиздание дебютного студийного альбома американского исполнителя, короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, первоначально выпущенного в 1956 году. Альбом занял первое место в американском хит-параде и был распродан в количестве миллиона экземпляров. Кроме того, "Elvis Presley" был первым подлинным альбомом рок-музыки (вышедшие к тому времени три долгоиграющие пластинки первопроходца рок-н-ролла Билла Хейли были лишь сборниками ранее вышедших синглов).
Элвис Пресли - американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Также известен как "король рок-н-ролла". Пресли популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был первым исполнителем этого жанра. Он соединил стили кантри и блюз, дав рождение новому стилю музыки - рокабилли, к которому относятся его первые записи на Sun Records в середине 1950-х годов. Вкрапливая в свой стиль элементы госпел и эстрады, Пресли вышел за рамки рокабилли и достиг мировой популярности (хиты "Heartbreak Hotel", "Don't Be Cruel", "Hound Dog" и другие). В 1958—1960 годах проходил службу в ВС США; после возвращения из армии вновь стал записываться ("It’s Now or Never", "Are You Lonesome Tonight?" и другие хиты), после чего сконцентрировался на кинокарьере, снявшись в общей сложности в 31 фильме и записав два десятка саундтреков, большая часть которых оценивается крайне слабо.
Tracklist
- Blue Suede Shoes
- I'm Counting On You
- I Got A Woman
- One-Sided Love Affair
- I Love You Because
- Just Because
- Tutti Frutti
- Tryin' To Get To You
- I'm Gonna Sit Right Down And Cry (Over You)
- I'll Never Let You Go (Little Darlin')
- Blue Moon
- Money Honey
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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"Elvis Presley" - переиздание дебютного студийного альбома американского исполнителя, короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, первоначально выпущенного в 1956 году. Альбом занял первое место в американском хит-параде и был распродан в количестве миллиона экземпляров. Кроме того, "Elvis Presley" был первым подлинным альбомом рок-музыки (вышедшие к тому времени три долгоиграющие пластинки первопроходца рок-н-ролла Билла Хейли были лишь сборниками ранее вышедших синглов).
Элвис Пресли - американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Также известен как "король рок-н-ролла". Пресли популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был первым исполнителем этого жанра. Он соединил стили кантри и блюз, дав рождение новому стилю музыки - рокабилли, к которому относятся его первые записи на Sun Records в середине 1950-х годов. Вкрапливая в свой стиль элементы госпел и эстрады, Пресли вышел за рамки рокабилли и достиг мировой популярности (хиты "Heartbreak Hotel", "Don't Be Cruel", "Hound Dog" и другие). В 1958—1960 годах проходил службу в ВС США; после возвращения из армии вновь стал записываться ("It’s Now or Never", "Are You Lonesome Tonight?" и другие хиты), после чего сконцентрировался на кинокарьере, снявшись в общей сложности в 31 фильме и записав два десятка саундтреков, большая часть которых оценивается крайне слабо.
Tracklist
- Blue Suede Shoes
- I'm Counting On You
- I Got A Woman
- One-Sided Love Affair
- I Love You Because
- Just Because
- Tutti Frutti
- Tryin' To Get To You
- I'm Gonna Sit Right Down And Cry (Over You)
- I'll Never Let You Go (Little Darlin')
- Blue Moon
- Money Honey
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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