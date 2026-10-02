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Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка

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Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 2
Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 3
Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 4
Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 5
Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 6
Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 7
Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Oblique
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 4
  • Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 5
  • Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 6
  • Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 7
  • Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423229
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508840517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Oblique
Жанр
Jazz
Трек-лист
’Til Then, My Joy, Theme From Blow-Up, Subtle Neptune, Oblique, Bi-Sectional
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка

Oblique - ремастированное переиздание американского джазового вибрафониста Бобби Хатчерсона с участием пианиста Херби Хэнкока, басиста Альберта Стинсона и и барабанщика Джо Чемберса, первоначально выпущенного в 1980 году. Это полностью аналоговая серия, мастеринг произведен с оригинальных мастер-лент.. Бобби Хатчерсон - джазовый маримбанист и вибрафонист из США. Его техника игры на вибрафоне напоминает стиль игры Milt Jackson. Музыкант оказал огромное влияние на творчество таких вибрафонистов, как Стив Нельсон, Джо Локк и Стефон Хэррис. Little Bs Poem - одна из самых известных композиций Бобби Хатчерсона. Херберт Джеффри Хэнкок - американский джазовый пианист и композитор, обладатель 14 премий Грэмми и один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов XX века.

Отзывы о товаре Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508840517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Oblique
Жанр
Jazz
Трек-лист
’Til Then, My Joy, Theme From Blow-Up, Subtle Neptune, Oblique, Bi-Sectional
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Oblique - ремастированное переиздание американского джазового вибрафониста Бобби Хатчерсона с участием пианиста Херби Хэнкока, басиста Альберта Стинсона и и барабанщика Джо Чемберса, первоначально выпущенного в 1980 году. Это полностью аналоговая серия, мастеринг произведен с оригинальных мастер-лент.. Бобби Хатчерсон - джазовый маримбанист и вибрафонист из США. Его техника игры на вибрафоне напоминает стиль игры Milt Jackson. Музыкант оказал огромное влияние на творчество таких вибрафонистов, как Стив Нельсон, Джо Локк и Стефон Хэррис. Little Bs Poem - одна из самых известных композиций Бобби Хатчерсона. Херберт Джеффри Хэнкок - американский джазовый пианист и композитор, обладатель 14 премий Грэмми и один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов XX века.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5940 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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