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Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка

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Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка - фото 4
Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка - фото 5
Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Una Mas
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка - фото 4
  • Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка - фото 5
  • Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Una Mas
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка

Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Una Mas
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Dorham - Una Mas (0602577647406) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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