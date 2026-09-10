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Термопот Econ ECO-500TP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот Econ ECO-500TP

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Термопот Econ ECO-500TP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 415822
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Характеристики

Бренд
Econ
Тип товара
Термопоты
Размеры в упаковке, см
36х27х27
Вес, кг.
2.63

Описание товара Термопот Econ ECO-500TP

Электрический чайник-термос (термопот) ECON ECO-500TP с электронной системой управления - это очень полезный в хозяйстве прибор. Он экономит деньги, электроэнергию, тепло, воду и ваше личное время. Данный прибор нагревает воду и затем автоматически поддерживает ее горячей на протяжении долгого времени. Стильный термоп, выполненный в оригинальном дизайне с бежевыми и коричневыми элементами цвета кофе с молоком, не только отлично выполняет свою непосредственную функцию, но и станет украшением вашей кухни, гостиной или офиса. Внутренняя камера термопота ECO-500TP выполнена из долговечной и безопасной нержавеющей стали, корпус выполнен из прочного пластика. Низкое потребление энергии в 750 Вт в процессе закипания и всего 35 Вт в процессе поддержания температуры существенно сократят ваши расходы на электроэнергию, связанную с частым кипячением обычного чайника, мощность которого в среднем 1500-2000 Вт. Особенно это актуально для кофеманов и любителей чая, которые употребляют любимый напиток несколько раз в день, а также для больших компаний или офисов с большим количеством сотрудников. Объем 5 л позволит сразу согреть большое количество воды, которая будет оставаться горячей долгое время. В приборе предусмотрена автоматическая функция повторного кипячения и если вода остынет до определенной температуры, он сам нагреет ее повторно. В термопте предусмотрен индикатор уровня воды, чтобы вы всегда смогли точно определить, сколько ее осталось. Специальное основание термопота, которое вращается на 360 градусов, позволит вам повернуть носик термопота в удобное для наполнения чашки положение. Подача воды осуществляется 3 способами: механическим, автоматическим и касанием чашкой.

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Характеристики
Бренд
Econ
Тип товара
Термопоты
Описание
Электрический чайник-термос (термопот) ECON ECO-500TP с электронной системой управления - это очень полезный в хозяйстве прибор. Он экономит деньги, электроэнергию, тепло, воду и ваше личное время. Данный прибор нагревает воду и затем автоматически поддерживает ее горячей на протяжении долгого времени. Стильный термоп, выполненный в оригинальном дизайне с бежевыми и коричневыми элементами цвета кофе с молоком, не только отлично выполняет свою непосредственную функцию, но и станет украшением вашей кухни, гостиной или офиса. Внутренняя камера термопота ECO-500TP выполнена из долговечной и безопасной нержавеющей стали, корпус выполнен из прочного пластика. Низкое потребление энергии в 750 Вт в процессе закипания и всего 35 Вт в процессе поддержания температуры существенно сократят ваши расходы на электроэнергию, связанную с частым кипячением обычного чайника, мощность которого в среднем 1500-2000 Вт. Особенно это актуально для кофеманов и любителей чая, которые употребляют любимый напиток несколько раз в день, а также для больших компаний или офисов с большим количеством сотрудников. Объем 5 л позволит сразу согреть большое количество воды, которая будет оставаться горячей долгое время. В приборе предусмотрена автоматическая функция повторного кипячения и если вода остынет до определенной температуры, он сам нагреет ее повторно. В термопте предусмотрен индикатор уровня воды, чтобы вы всегда смогли точно определить, сколько ее осталось. Специальное основание термопота, которое вращается на 360 градусов, позволит вам повернуть носик термопота в удобное для наполнения чашки положение. Подача воды осуществляется 3 способами: механическим, автоматическим и касанием чашкой.
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