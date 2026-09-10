Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Объем
25
Расположение
встраиваемая
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 415080
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
система равномерного распределения микроволн, подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей
Объем
25
Расположение
встраиваемая
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Комбинированные режимы
микроволны и гриль
Мощность гриля
1200 Вт
Габариты
592 х 390 х 382 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х50х38
Вес, кг.
19.5
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-252 белая
Технология SPIEGEL распределяет энергию в камере более равномерно, позволяя эффективно разогревать еду без использования поворотного стола. Биокерамическое покрытие позволяет реализовать настоящий 3D-нагрев, сохраняя при этом в продуктах витамины, минералы и другие полезные вещества и расходуя при этом гораздо меньше энергии! Объем 25 литров дает вам полную уверенность в том, что несмотря на компактные размеры этой микроволновой печи, вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи. Селектор на 12 функций и автоменю на 11 программ открывает по-настоящему богатые возможности по настройке вашей микроволновой печи под требуемые особенности продуктов. Кварцевый гриль — позволит готовить вам аппетитное мясо, рыбу или овощи, поджаренные до хрустящей корочки! Режим Разморозка — позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри. Режим Стерилизация — дает вашей СВЧ возможность уничтожать вредные микроорганизмы, стерилизовать камеру и посуду в ней. Режим Подогрев — позволяет поддерживать заданную температуру еды в течение выбранного времени.
система равномерного распределения микроволн, подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей
Объем
25
Расположение
встраиваемая
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Развернуть
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Комбинированные режимы
микроволны и гриль
Мощность гриля
1200 Вт
Габариты
592 х 390 х 382 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Технология SPIEGEL распределяет энергию в камере более равномерно, позволяя эффективно разогревать еду без использования поворотного стола. Биокерамическое покрытие позволяет реализовать настоящий 3D-нагрев, сохраняя при этом в продуктах витамины, минералы и другие полезные вещества и расходуя при этом гораздо меньше энергии! Объем 25 литров дает вам полную уверенность в том, что несмотря на компактные размеры этой микроволновой печи, вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи. Селектор на 12 функций и автоменю на 11 программ открывает по-настоящему богатые возможности по настройке вашей микроволновой печи под требуемые особенности продуктов. Кварцевый гриль — позволит готовить вам аппетитное мясо, рыбу или овощи, поджаренные до хрустящей корочки! Режим Разморозка — позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри. Режим Стерилизация — дает вашей СВЧ возможность уничтожать вредные микроорганизмы, стерилизовать камеру и посуду в ней. Режим Подогрев — позволяет поддерживать заданную температуру еды в течение выбранного времени.
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-252 белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-252 белая