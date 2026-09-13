Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719170
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Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная
Разнообразное меню благодаря использованию гриля
Микроволновая печь подарит вам тосты с растопленной моцареллой и сочную курицу гриль. Дополнительная функция гриля поможет вам быстро создать любимые блюда.
Функция размораживания: любимые продукты оттают быстрее
Функция размораживания микроволновой печи быстро подготовит замороженные продукты. Введите тип продукта и вес — микроволновая печь автоматически вычислит требуемое время. Затем она приступит к размораживанию, сохраняя как вкус, так и текстуру.
Микроволны — возможность облегчить ежедневные кулинарные задачи
Микроволны — ваша прямая дорога к быстрым и вкусным блюдам. Вы сможете растопить шоколад, разморозить любимую запеканку или разогреть пищу одним касанием. Это быстрый и простой подход к созданию вкусной еды.
Разнообразное меню благодаря использованию гриля
Микроволновая печь подарит вам тосты с растопленной моцареллой и сочную курицу гриль. Дополнительная функция гриля поможет вам быстро создать любимые блюда.
Разнообразное меню благодаря использованию гриля
Микроволновая печь подарит вам тосты с растопленной моцареллой и сочную курицу гриль. Дополнительная функция гриля поможет вам быстро создать любимые блюда.
Функция размораживания: любимые продукты оттают быстрее
Функция размораживания микроволновой печи быстро подготовит замороженные продукты. Введите тип продукта и вес — микроволновая печь автоматически вычислит требуемое время. Затем она приступит к размораживанию, сохраняя как вкус, так и текстуру.
Микроволны — возможность облегчить ежедневные кулинарные задачи
Микроволны — ваша прямая дорога к быстрым и вкусным блюдам. Вы сможете растопить шоколад, разморозить любимую запеканку или разогреть пищу одним касанием. Это быстрый и простой подход к созданию вкусной еды.
Разнообразное меню благодаря использованию гриля
Микроволновая печь подарит вам тосты с растопленной моцареллой и сочную курицу гриль. Дополнительная функция гриля поможет вам быстро создать любимые блюда.
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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