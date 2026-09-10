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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 18
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 19
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 20
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 21
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 22
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 23
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 24
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 18
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 19
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 20
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 21
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 22
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 23
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 24
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 415062
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44 х 25.9 х 35.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х28
Вес, кг.
11.1

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная

СВЧ-печь с грилем. Модель имеет следующие функции: Автоматическая разморозка, Автоматический разогрев, Ускоренный разогрев, Автоматическое приготовление, Функция задержки пуска. Объем модели 20 л, поэтому можно загружать большое количество еды. Мощность устройства доходит до 700 Вт. Внутри покрытие из высококачественной эмали. Материал очень гладкий, поэтому без труда очищается даже от пригоревших капель жира и масла. Поворотный стол и дверцу с уплотнителем рекомендуется мыть мягкой салфеткой с неабразивным гелем.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2061 черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44 х 25.9 х 35.3 см
Страна производитель
Китай
Описание
СВЧ-печь с грилем. Модель имеет следующие функции: Автоматическая разморозка, Автоматический разогрев, Ускоренный разогрев, Автоматическое приготовление, Функция задержки пуска. Объем модели 20 л, поэтому можно загружать большое количество еды. Мощность устройства доходит до 700 Вт. Внутри покрытие из высококачественной эмали. Материал очень гладкий, поэтому без труда очищается даже от пригоревших капель жира и масла. Поворотный стол и дверцу с уплотнителем рекомендуется мыть мягкой салфеткой с неабразивным гелем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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