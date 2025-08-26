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Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный

18 Отзывы
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Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 1
Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 2
Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 3
Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 4
Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 5
Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 6
Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный, серебристый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 1
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 2
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 3
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 4
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 5
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 6
  • Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414536
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный, серебристый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
крюк, венчик и лопатка
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х26
Вес, кг.
4.2

Описание товара Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный

Планетарный миксер HYM-S5461 упростит для вас готовку, сэкономит время и силы. Мощность 1300Вт, обеспечивает высокую скорость работы и быстрый результат. В комплекте: лопатка для перемешивания, венчик для взбивания, крюк для теста и защитная крышка для чаши. 8 скоростных режимов подойдут для приготовления любого блюда: от домашних пельменей до пышного кекса. Большая чаша на 4,5 литра позволяет одинаково хорошо справляться как с большим количеством ингредиентов, так и мастерски взбить пару белков для воздушного безе. Высокое качество используемых материалов гарантирует низкий уровень шума во время использования миксера даже на больших оборотах.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный

Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
классный миксер брал в подарок сестре очень понравился сестра счаслива
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
все ок. пришло быстро. работает.соответствует характеристикам и описанию. испробуем дополним.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе нормально, уже несколько раз делала тесто на чебуреки, на пельмени и более крутое на манты. за три минуты хорошо месит. попробовала делать майонез как написано в прилагаемых рецептах, то у меня не получилось, лучше блендером. Фарш перемешала с другими ингредиентами тоже хорошо, но не как в рекламе куски мяса, а готовый фарш перевешивала. за свои деньги нормальный для бытовых целей, если теста нужно больше, то делайте в два этапа
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро. все в норме. в работе ещё не пробовала.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Фанис З.

Достоинства:


Комментарий:
оооооооо какая хорошая штука ооооооо как она работает
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Давно искала такой миксер,пересмотрела много разных вариантов и остановилась на этом…очень мощный,стильно вписался в интерьер …покупкой довольна !!!рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Roman K.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок Матери на день рождения. Она любит выпечкой заниматься, вроде как всё устраивает, кроме одного. -взбалиывание яиц неудобно если из 2 шт. приходится поднимать миску.
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Евгения И.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю уже второй такой. один себе, другой дочке. суппер миксер
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
работает, только крутое тесто не получается, слабоват
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Тамара С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший миксер. Удобный, стоит на присосках.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Диана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Транспортировочная коробка была немного порвана. Сам миксер целый, работает. Механизми опускания веника в чашу немного люфтит
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, выглядит красиво. Три насадки, меняются легко. 8 режимов скоростей. Приятный бонус книга рецептов.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Жанна К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится, правда, действительно, малое количество взбивает с трудом,а в остальном все замечательно
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный миксер, за книгу рецептов отдельное спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука! Никакой возни с тестом! Включил на 5 минут и готово. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
кристина к.

Достоинства:


Комментарий:
идеальное замешивание, всё целое, рабочее, тесто кутит отличное, книжка с рецептами была в коробке, чаша на 4,5 литра как и в описании, очень выгодное приобретение, поставила маленькую, среднюю скорость и можно смело другими делами заняться, и руки не так устают.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
Миксер пришел в двойной упаковке, комплектация полная, кроме инструкции в комплект входит брошюра с рецептами. В работе тоже очень понравился, тесто замесилось быстро и качественно. Рекомендую производителя и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано, в две коробки, попробую на деле. Дополняю отзыв, сделала тесто на кексы, всё отлично, довольна покупкой.



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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный, серебристый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Развернуть
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
крюк, венчик и лопатка
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Планетарный миксер HYM-S5461 упростит для вас готовку, сэкономит время и силы. Мощность 1300Вт, обеспечивает высокую скорость работы и быстрый результат. В комплекте: лопатка для перемешивания, венчик для взбивания, крюк для теста и защитная крышка для чаши. 8 скоростных режимов подойдут для приготовления любого блюда: от домашних пельменей до пышного кекса. Большая чаша на 4,5 литра позволяет одинаково хорошо справляться как с большим количеством ингредиентов, так и мастерски взбить пару белков для воздушного безе. Высокое качество используемых материалов гарантирует низкий уровень шума во время использования миксера даже на больших оборотах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
классный миксер брал в подарок сестре очень понравился сестра счаслива
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
все ок. пришло быстро. работает.соответствует характеристикам и описанию. испробуем дополним.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе нормально, уже несколько раз делала тесто на чебуреки, на пельмени и более крутое на манты. за три минуты хорошо месит. попробовала делать майонез как написано в прилагаемых рецептах, то у меня не получилось, лучше блендером. Фарш перемешала с другими ингредиентами тоже хорошо, но не как в рекламе куски мяса, а готовый фарш перевешивала. за свои деньги нормальный для бытовых целей, если теста нужно больше, то делайте в два этапа
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро. все в норме. в работе ещё не пробовала.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Фанис З.

Достоинства:


Комментарий:
оооооооо какая хорошая штука ооооооо как она работает
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Давно искала такой миксер,пересмотрела много разных вариантов и остановилась на этом…очень мощный,стильно вписался в интерьер …покупкой довольна !!!рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Roman K.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок Матери на день рождения. Она любит выпечкой заниматься, вроде как всё устраивает, кроме одного. -взбалиывание яиц неудобно если из 2 шт. приходится поднимать миску.
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Евгения И.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю уже второй такой. один себе, другой дочке. суппер миксер
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
работает, только крутое тесто не получается, слабоват
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Тамара С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший миксер. Удобный, стоит на присосках.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Диана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Транспортировочная коробка была немного порвана. Сам миксер целый, работает. Механизми опускания веника в чашу немного люфтит
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, выглядит красиво. Три насадки, меняются легко. 8 режимов скоростей. Приятный бонус книга рецептов.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Жанна К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится, правда, действительно, малое количество взбивает с трудом,а в остальном все замечательно
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный миксер, за книгу рецептов отдельное спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука! Никакой возни с тестом! Включил на 5 минут и готово. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
кристина к.

Достоинства:


Комментарий:
идеальное замешивание, всё целое, рабочее, тесто кутит отличное, книжка с рецептами была в коробке, чаша на 4,5 литра как и в описании, очень выгодное приобретение, поставила маленькую, среднюю скорость и можно смело другими делами заняться, и руки не так устают.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
Миксер пришел в двойной упаковке, комплектация полная, кроме инструкции в комплект входит брошюра с рецептами. В работе тоже очень понравился, тесто замесилось быстро и качественно. Рекомендую производителя и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано, в две коробки, попробую на деле. Дополняю отзыв, сделала тесто на кексы, всё отлично, довольна покупкой.


Миксер планетарный Hyundai HYM-S5461 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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