Чайник электрический StarWind SKS1050
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический StarWind SKS1050
Чайник Starwind SKS1050 серебристый/черный (Уценка - ВТ1)Электрический чайник стал просто незаменимым прибором в каждом доме или офисе. И не удивительно, ведь с его помощью можно в разы быстрее закипятить воду на различные нужды, а для работы не требуется газа или каких-либо особых условий, кроме как подключения к электросети 220 В. Модель электрического чайника STARWIND SKS1050 идеально справится со своей прямой задачей, но помимо этого, она максимально просто в управлении и безопасна в эксплуатации. Корпус, носик и внутренняя часть чайника, которая контактирует с водой, изготовлены из нержавеющей стали. Основные элементы: ручка, крышка и подставка выполнены из пластика черного цвета.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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