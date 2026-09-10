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Чайник электрический StarWind SKS1050 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический StarWind SKS1050

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Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
  • Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKS1050 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412234
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х17
Вес, г.
900

Описание товара Чайник электрический StarWind SKS1050

Чайник Starwind SKS1050 серебристый/черный (Уценка - ВТ1)Электрический чайник стал просто незаменимым прибором в каждом доме или офисе. И не удивительно, ведь с его помощью можно в разы быстрее закипятить воду на различные нужды, а для работы не требуется газа или каких-либо особых условий, кроме как подключения к электросети 220 В. Модель электрического чайника STARWIND SKS1050 идеально справится со своей прямой задачей, но помимо этого, она максимально просто в управлении и безопасна в эксплуатации. Корпус, носик и внутренняя часть чайника, которая контактирует с водой, изготовлены из нержавеющей стали. Основные элементы: ручка, крышка и подставка выполнены из пластика черного цвета.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKS1050




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Starwind SKS1050 серебристый/черный (Уценка - ВТ1)Электрический чайник стал просто незаменимым прибором в каждом доме или офисе. И не удивительно, ведь с его помощью можно в разы быстрее закипятить воду на различные нужды, а для работы не требуется газа или каких-либо особых условий, кроме как подключения к электросети 220 В. Модель электрического чайника STARWIND SKS1050 идеально справится со своей прямой задачей, но помимо этого, она максимально просто в управлении и безопасна в эксплуатации. Корпус, носик и внутренняя часть чайника, которая контактирует с водой, изготовлены из нержавеющей стали. Основные элементы: ручка, крышка и подставка выполнены из пластика черного цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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