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Клавиатура Gembird KB-G520L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Gembird KB-G520L

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Клавиатура Gembird KB-G520L - фото 1
Клавиатура Gembird KB-G520L - фото 2
Клавиатура Gembird KB-G520L - фото 3
Клавиатура Gembird KB-G520L - фото 4
Клавиатура Gembird KB-G520L - фото 5
Клавиатура Gembird KB-G520L - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Gembird KB-G520L - фото 1
  • Клавиатура Gembird KB-G520L - фото 2
  • Клавиатура Gembird KB-G520L - фото 3
  • Клавиатура Gembird KB-G520L - фото 4
  • Клавиатура Gembird KB-G520L - фото 5
  • Клавиатура Gembird KB-G520L - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412047
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Gembird KB-G520L

Механические переключатели Rainbow-подсветка, 10 режимов. Клавиши с защитой от фантомных нажатий. Усиленный корпус. Подставка под смартфон или планшет.

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KB-G520L




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
Механические переключатели Rainbow-подсветка, 10 режимов. Клавиши с защитой от фантомных нажатий. Усиленный корпус. Подставка под смартфон или планшет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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