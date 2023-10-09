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Мясорубка Garlyn MG-3000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Garlyn MG-3000

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Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 1
Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 2
Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 3
Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 4
Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 5
Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 6
Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 7
Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 8
Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 9
Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
  • Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 1
  • Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 2
  • Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 3
  • Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 4
  • Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 5
  • Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 6
  • Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 7
  • Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 8
  • Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 9
  • Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409383
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Мясорубки
Размеры в упаковке, см
34х33х27
Вес, кг.
6.2

Описание товара Мясорубка Garlyn MG-3000

GARLYN MG-3000

  • Мощность 2200 Вт
  • 5 кг фарша за 2 минуты
  • Металлические насадки
  • 2в1: Мясорубка + Овощерезка
  • Функция реверс
  • Защита от перегрева и перегрузок
Высокая мощность – быстрый результат
До 5 кг фарша за 2 минуты!
Мощный мотор обеспечивает высокую скорость работы с любыми видами мяса и рыбы.
Фарш для домашних котлет, колбас, рубленых бифштексов, пельменей и других любимых блюд – быстро и просто с GARLYN MG-3000.
Консистенция фарша – на ваш выбор.
Диски диаметром 3мм, 5 мм и 8 мм для ваших кулинарных экспериментов. Готовьте рубленое мясо для домашних бургеров или нежный молотый фарш для фрикаделек и других блюд.
Комплектация 2в1
Garlyn MG-3000 оснащена набором насадок для приготовления домашних колбас и сосисок, зраз и кеббе. Готовьте натуральные деликатесы, не выходя из дома. 
2в1: Овощерезка в комплекте. 5 сменных насадок для шинковки, тёрки и приготовления драников также включены в комплектацию мясорубки. Закуски, салаты и заготовки – за пару минут и без лишних хлопот.
Максимум комфорта
Garlyn MG-3000 порадует пониженным уровнем шума при работе.
Прорезиненные ножки и широкий лоток для загрузки делают процесс использования мясорубки еще более простым и удобным.
Ваш надёжный помощник
  • Корпус из нержавеющей стали и пластика - лёгкая очистка и надежность использования.
  • Металлические шестерни. Прочный и надежный механизм – долгий срок службы.
  • Защита от перегрузок и перегрева. Комплексная система защиты элементов M-Pro сбережет мясорубку от преждевременного износа, повреждений и поломок.
  • Функция реверса для защиты от застревания продуктов при повышенной нагрузке.  

Характеристики:
  • Напряжение: 220-240 В,50 Гц
  • Максимальная мощность двигателя: 2 200 Вт
  • Номинальная мощность: 800 Вт
  • Тип двигателя: AC (переменного тока)
  • Защита от поражения электротоком: класс II
  • Производительность: 2,5 кг/мин
  • Реверс: есть
  • Защита от перегрева: есть
  • Защита от перегрузки: есть
  • Количество дисков: 3 (3мм/5мм/8мм)
  • Материал корпуса: металл/пластик
  • Материал ножа: нержавеющая сталь
  • Материал дисков: нержавеющая сталь
  • Прорезиненные ножки: есть
  • Максимальная высота посуды: 12 см
  • Материал загрузочного лотка: металл
  • Длина шнура: 1,5 м
  • Габариты: 330*172*303 мм
  • Вес: 5,5 кг
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=6cFOgz_VQmE&feature=youtu.be&ab_channel=GarlynRussia  

Отзывы о товаре Мясорубка Garlyn MG-3000

09.10.2023
Лада

Достоинства:
Скорость, много насадок

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличная мощная мясорубка, любое мясо крутит легко.
15.02.2023
Сергей

Достоинства:
Мясорубка почти полностью металлическая, пластика там совсем по минимуму, компактная и с низким уровнем шума.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Прекрасная модель, докопаться буквально не до чего.
25.07.2022
Этри

Достоинства:
Все ножи, насадки сделаны из нержавеющей стали. В комплекте идут 3 насадки для мяса и 4 для овощей.

Недостатки:
Все отлично

Комментарий:
Cделана надёжно, качественные материалы, хорошо оснащённая, удобная, многофункциональная.
15.05.2022
Канечка

Достоинства:
Мясорубка компактная, мощная и тихая, полностью металлическая и с множеством разных насадок - все, как я хотела. И при этом с нормальной ценой

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Без проблем справляется с любым мясом, делает фарш разной консистенции, хорошо трет овощи
12.10.2021
Анна

Достоинства:
Крутит любое мясо, не перегревается

Комментарий:
В работе мясорубка просто огонь, прокручивает любое мясо без напрягов. Функцию реверса я не использовала ни разу, даже на говядине. Мотор туда очень мощный поставили, плюс хорошо заточенный нож и на выходе мясо в фарш перерабатывается вообще без усилий и очень быстро.
10.10.2021
Дворженко

Достоинства:
Овощерезка в комплекте

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Качественный нож. Очень острый, мясо не мнет, а именно режет. Хороший набор сеток из нержавейки, целых три штуки в комплекте с разными отверстиями. Полезный бонус - комплект насадок-овощерезок.
15.09.2021
Влада

Достоинства:
Мощность, много насадок

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Мощная, мясо буквально затягивает в загрузочное окно, толкателем пользоваться почти не приходится. Комплектация широкая, кроме 3 сеток для фарша с разными отверстиями, в коробке есть 4 насадки-терки для овощей, насадка-шинковка и две насадки для приготовления колбас. Насадки крепкие, с овощами работают хорошо.
07.07.2021
АЛЁНА

Достоинства:
Мощная, может работать с любым мясом/овощами и пр. Много насадок

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Сделать хороший фарш не самое простое занятие, маломощная мясорубка просто не справится. В случае с этой моделью никаких проблем, прокручивает всё - шею, лопатку, брюшину и т.д. Само собой, при условии выбора правильной решетки. В комплекте их три, на говядину беру с отверстиями 5 миллиметров и получается отличный однородный фарш, котлетки будут очень нежными.
Свинина и индейка вообще легко прокручиваются, реверс не требуется и мясо можно очень большими кусками загружать.
Еще очень понравился большой набор насадок. Тут много разных терок, что мясорубка одновременно и овощерезкой служит. Я шинковала капусту, терла морковь и свеклу - всё быстро и аккуратно.
19.03.2021
Инна

Достоинства:
Насадки
Мощность работы
Не нагревается

Комментарий:
Мясорубка хорошая, обычно готовлю со средней и крупной решеткой, пробовала для интереса пропустить говядину через мелкую решетку, получилось с первого раза, пустила фарш на домашнюю лазанью.
Работает быстро, при этом не греется и по столу не скачет.
18.03.2021
Ольга

Достоинства:
Очень быстро готовит фарш, мясо не накручивается на шнек. Можно готовить мелкий и крупный фарш (есть 3 диска).
В комплекте есть набор ножей для терки, шинковки и драников.

Комментарий:
Готовить фарш стало в разы быстрее, несколько килограмм за пару минут получается спокойно. И повторно фарш пропускать нет надобности, он хорошо измельчается с первого раза.
Реверсом не пользуюсь даже когда фарш из жилистой бедренной части говядины делаю. Про более "легкие" виды мяса я вообще молчу.
О комплектации тоже позаботились, помимо насадок для колбас и зраз тут сразу идет блок с ножами-барабанами, и они в хозяйстве очень даже полезными оказались, и салаты измельчать, и заготовки делать, сыр натереть, драники приготовить.
Мясорубкой этой я более чем довольна!



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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Мясорубки
Описание
GARLYN MG-3000
  • Мощность 2200 Вт
  • 5 кг фарша за 2 минуты
  • Металлические насадки
  • 2в1: Мясорубка + Овощерезка
  • Функция реверс
  • Защита от перегрева и перегрузок
Высокая мощность – быстрый результат
До 5 кг фарша за 2 минуты!
Мощный мотор обеспечивает высокую скорость работы с любыми видами мяса и рыбы.
Фарш для домашних котлет, колбас, рубленых бифштексов, пельменей и других любимых блюд – быстро и просто с GARLYN MG-3000.
Консистенция фарша – на ваш выбор.
Диски диаметром 3мм, 5 мм и 8 мм для ваших кулинарных экспериментов. Готовьте рубленое мясо для домашних бургеров или нежный молотый фарш для фрикаделек и других блюд.
Комплектация 2в1
Garlyn MG-3000 оснащена набором насадок для приготовления домашних колбас и сосисок, зраз и кеббе. Готовьте натуральные деликатесы, не выходя из дома. 
2в1: Овощерезка в комплекте. 5 сменных насадок для шинковки, тёрки и приготовления драников также включены в комплектацию мясорубки. Закуски, салаты и заготовки – за пару минут и без лишних хлопот.
Максимум комфорта
Garlyn MG-3000 порадует пониженным уровнем шума при работе.
Прорезиненные ножки и широкий лоток для загрузки делают процесс использования мясорубки еще более простым и удобным.
Ваш надёжный помощник
  • Корпус из нержавеющей стали и пластика - лёгкая очистка и надежность использования.
  • Металлические шестерни. Прочный и надежный механизм – долгий срок службы.
  • Защита от перегрузок и перегрева. Комплексная система защиты элементов M-Pro сбережет мясорубку от преждевременного износа, повреждений и поломок.
  • Функция реверса для защиты от застревания продуктов при повышенной нагрузке.  

Характеристики:
  • Напряжение: 220-240 В,50 Гц
  • Максимальная мощность двигателя: 2 200 Вт
  • Номинальная мощность: 800 Вт
  • Тип двигателя: AC (переменного тока)
  • Защита от поражения электротоком: класс II
  • Производительность: 2,5 кг/мин
  • Реверс: есть
  • Защита от перегрева: есть
  • Защита от перегрузки: есть
  • Количество дисков: 3 (3мм/5мм/8мм)
  • Материал корпуса: металл/пластик
  • Материал ножа: нержавеющая сталь
  • Материал дисков: нержавеющая сталь
  • Прорезиненные ножки: есть
  • Максимальная высота посуды: 12 см
  • Материал загрузочного лотка: металл
  • Длина шнура: 1,5 м
  • Габариты: 330*172*303 мм
  • Вес: 5,5 кг
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=6cFOgz_VQmE&feature=youtu.be&ab_channel=GarlynRussia  
Самовывоз
Доставка
Отзывы
09.10.2023
Лада

Достоинства:
Скорость, много насадок

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличная мощная мясорубка, любое мясо крутит легко.
15.02.2023
Сергей

Достоинства:
Мясорубка почти полностью металлическая, пластика там совсем по минимуму, компактная и с низким уровнем шума.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Прекрасная модель, докопаться буквально не до чего.
25.07.2022
Этри

Достоинства:
Все ножи, насадки сделаны из нержавеющей стали. В комплекте идут 3 насадки для мяса и 4 для овощей.

Недостатки:
Все отлично

Комментарий:
Cделана надёжно, качественные материалы, хорошо оснащённая, удобная, многофункциональная.
15.05.2022
Канечка

Достоинства:
Мясорубка компактная, мощная и тихая, полностью металлическая и с множеством разных насадок - все, как я хотела. И при этом с нормальной ценой

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Без проблем справляется с любым мясом, делает фарш разной консистенции, хорошо трет овощи
12.10.2021
Анна

Достоинства:
Крутит любое мясо, не перегревается

Комментарий:
В работе мясорубка просто огонь, прокручивает любое мясо без напрягов. Функцию реверса я не использовала ни разу, даже на говядине. Мотор туда очень мощный поставили, плюс хорошо заточенный нож и на выходе мясо в фарш перерабатывается вообще без усилий и очень быстро.
10.10.2021
Дворженко

Достоинства:
Овощерезка в комплекте

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Качественный нож. Очень острый, мясо не мнет, а именно режет. Хороший набор сеток из нержавейки, целых три штуки в комплекте с разными отверстиями. Полезный бонус - комплект насадок-овощерезок.
15.09.2021
Влада

Достоинства:
Мощность, много насадок

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Мощная, мясо буквально затягивает в загрузочное окно, толкателем пользоваться почти не приходится. Комплектация широкая, кроме 3 сеток для фарша с разными отверстиями, в коробке есть 4 насадки-терки для овощей, насадка-шинковка и две насадки для приготовления колбас. Насадки крепкие, с овощами работают хорошо.
07.07.2021
АЛЁНА

Достоинства:
Мощная, может работать с любым мясом/овощами и пр. Много насадок

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Сделать хороший фарш не самое простое занятие, маломощная мясорубка просто не справится. В случае с этой моделью никаких проблем, прокручивает всё - шею, лопатку, брюшину и т.д. Само собой, при условии выбора правильной решетки. В комплекте их три, на говядину беру с отверстиями 5 миллиметров и получается отличный однородный фарш, котлетки будут очень нежными.
Свинина и индейка вообще легко прокручиваются, реверс не требуется и мясо можно очень большими кусками загружать.
Еще очень понравился большой набор насадок. Тут много разных терок, что мясорубка одновременно и овощерезкой служит. Я шинковала капусту, терла морковь и свеклу - всё быстро и аккуратно.
19.03.2021
Инна

Достоинства:
Насадки
Мощность работы
Не нагревается

Комментарий:
Мясорубка хорошая, обычно готовлю со средней и крупной решеткой, пробовала для интереса пропустить говядину через мелкую решетку, получилось с первого раза, пустила фарш на домашнюю лазанью.
Работает быстро, при этом не греется и по столу не скачет.
18.03.2021
Ольга

Достоинства:
Очень быстро готовит фарш, мясо не накручивается на шнек. Можно готовить мелкий и крупный фарш (есть 3 диска).
В комплекте есть набор ножей для терки, шинковки и драников.

Комментарий:
Готовить фарш стало в разы быстрее, несколько килограмм за пару минут получается спокойно. И повторно фарш пропускать нет надобности, он хорошо измельчается с первого раза.
Реверсом не пользуюсь даже когда фарш из жилистой бедренной части говядины делаю. Про более "легкие" виды мяса я вообще молчу.
О комплектации тоже позаботились, помимо насадок для колбас и зраз тут сразу идет блок с ножами-барабанами, и они в хозяйстве очень даже полезными оказались, и салаты измельчать, и заготовки делать, сыр натереть, драники приготовить.
Мясорубкой этой я более чем довольна!


Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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