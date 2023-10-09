Мясорубка Garlyn MG-3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 409383
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х33х27
Вес, кг.
6.2
Описание товара Мясорубка Garlyn MG-3000
GARLYN MG-3000
- Мощность 2200 Вт
- 5 кг фарша за 2 минуты
- Металлические насадки
- 2в1: Мясорубка + Овощерезка
- Функция реверс
- Защита от перегрева и перегрузок
До 5 кг фарша за 2 минуты!
Мощный мотор обеспечивает высокую скорость работы с любыми видами мяса и рыбы.
Фарш для домашних котлет, колбас, рубленых бифштексов, пельменей и других любимых блюд – быстро и просто с GARLYN MG-3000.
Консистенция фарша – на ваш выбор.
Диски диаметром 3мм, 5 мм и 8 мм для ваших кулинарных экспериментов. Готовьте рубленое мясо для домашних бургеров или нежный молотый фарш для фрикаделек и других блюд.
Комплектация 2в1
Garlyn MG-3000 оснащена набором насадок для приготовления домашних колбас и сосисок, зраз и кеббе. Готовьте натуральные деликатесы, не выходя из дома.
2в1: Овощерезка в комплекте. 5 сменных насадок для шинковки, тёрки и приготовления драников также включены в комплектацию мясорубки. Закуски, салаты и заготовки – за пару минут и без лишних хлопот.
Максимум комфорта
Garlyn MG-3000 порадует пониженным уровнем шума при работе.
Прорезиненные ножки и широкий лоток для загрузки делают процесс использования мясорубки еще более простым и удобным.
Ваш надёжный помощник
- Корпус из нержавеющей стали и пластика - лёгкая очистка и надежность использования.
- Металлические шестерни. Прочный и надежный механизм – долгий срок службы.
- Защита от перегрузок и перегрева. Комплексная система защиты элементов M-Pro сбережет мясорубку от преждевременного износа, повреждений и поломок.
- Функция реверса для защиты от застревания продуктов при повышенной нагрузке.
Характеристики:
- Напряжение: 220-240 В,50 Гц
- Максимальная мощность двигателя: 2 200 Вт
- Номинальная мощность: 800 Вт
- Тип двигателя: AC (переменного тока)
- Защита от поражения электротоком: класс II
- Производительность: 2,5 кг/мин
- Реверс: есть
- Защита от перегрева: есть
- Защита от перегрузки: есть
- Количество дисков: 3 (3мм/5мм/8мм)
- Материал корпуса: металл/пластик
- Материал ножа: нержавеющая сталь
- Материал дисков: нержавеющая сталь
- Прорезиненные ножки: есть
- Максимальная высота посуды: 12 см
- Материал загрузочного лотка: металл
- Длина шнура: 1,5 м
- Габариты: 330*172*303 мм
- Вес: 5,5 кг
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические, пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
GARLYN MG-3000
До 5 кг фарша за 2 минуты!
Мощный мотор обеспечивает высокую скорость работы с любыми видами мяса и рыбы.
Фарш для домашних котлет, колбас, рубленых бифштексов, пельменей и других любимых блюд – быстро и просто с GARLYN MG-3000.
Консистенция фарша – на ваш выбор.
Диски диаметром 3мм, 5 мм и 8 мм для ваших кулинарных экспериментов. Готовьте рубленое мясо для домашних бургеров или нежный молотый фарш для фрикаделек и других блюд.
Комплектация 2в1
Garlyn MG-3000 оснащена набором насадок для приготовления домашних колбас и сосисок, зраз и кеббе. Готовьте натуральные деликатесы, не выходя из дома.
2в1: Овощерезка в комплекте. 5 сменных насадок для шинковки, тёрки и приготовления драников также включены в комплектацию мясорубки. Закуски, салаты и заготовки – за пару минут и без лишних хлопот.
Максимум комфорта
Garlyn MG-3000 порадует пониженным уровнем шума при работе.
Прорезиненные ножки и широкий лоток для загрузки делают процесс использования мясорубки еще более простым и удобным.
Ваш надёжный помощник
Характеристики:
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=6cFOgz_VQmE&feature=youtu.be&ab_channel=GarlynRussia
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические, пластиковые
- Мощность 2200 Вт
- 5 кг фарша за 2 минуты
- Металлические насадки
- 2в1: Мясорубка + Овощерезка
- Функция реверс
- Защита от перегрева и перегрузок
До 5 кг фарша за 2 минуты!
Мощный мотор обеспечивает высокую скорость работы с любыми видами мяса и рыбы.
Фарш для домашних котлет, колбас, рубленых бифштексов, пельменей и других любимых блюд – быстро и просто с GARLYN MG-3000.
Консистенция фарша – на ваш выбор.
Диски диаметром 3мм, 5 мм и 8 мм для ваших кулинарных экспериментов. Готовьте рубленое мясо для домашних бургеров или нежный молотый фарш для фрикаделек и других блюд.
Комплектация 2в1
Garlyn MG-3000 оснащена набором насадок для приготовления домашних колбас и сосисок, зраз и кеббе. Готовьте натуральные деликатесы, не выходя из дома.
2в1: Овощерезка в комплекте. 5 сменных насадок для шинковки, тёрки и приготовления драников также включены в комплектацию мясорубки. Закуски, салаты и заготовки – за пару минут и без лишних хлопот.
Максимум комфорта
Garlyn MG-3000 порадует пониженным уровнем шума при работе.
Прорезиненные ножки и широкий лоток для загрузки делают процесс использования мясорубки еще более простым и удобным.
Ваш надёжный помощник
- Корпус из нержавеющей стали и пластика - лёгкая очистка и надежность использования.
- Металлические шестерни. Прочный и надежный механизм – долгий срок службы.
- Защита от перегрузок и перегрева. Комплексная система защиты элементов M-Pro сбережет мясорубку от преждевременного износа, повреждений и поломок.
- Функция реверса для защиты от застревания продуктов при повышенной нагрузке.
Характеристики:
- Напряжение: 220-240 В,50 Гц
- Максимальная мощность двигателя: 2 200 Вт
- Номинальная мощность: 800 Вт
- Тип двигателя: AC (переменного тока)
- Защита от поражения электротоком: класс II
- Производительность: 2,5 кг/мин
- Реверс: есть
- Защита от перегрева: есть
- Защита от перегрузки: есть
- Количество дисков: 3 (3мм/5мм/8мм)
- Материал корпуса: металл/пластик
- Материал ножа: нержавеющая сталь
- Материал дисков: нержавеющая сталь
- Прорезиненные ножки: есть
- Максимальная высота посуды: 12 см
- Материал загрузочного лотка: металл
- Длина шнура: 1,5 м
- Габариты: 330*172*303 мм
- Вес: 5,5 кг
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические, пластиковые
Достоинства:
Скорость, много насадок
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличная мощная мясорубка, любое мясо крутит легко.
Достоинства:
Мясорубка почти полностью металлическая, пластика там совсем по минимуму, компактная и с низким уровнем шума.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Прекрасная модель, докопаться буквально не до чего.
Достоинства:
Все ножи, насадки сделаны из нержавеющей стали. В комплекте идут 3 насадки для мяса и 4 для овощей.
Недостатки:
Все отлично
Комментарий:
Cделана надёжно, качественные материалы, хорошо оснащённая, удобная, многофункциональная.
Достоинства:
Мясорубка компактная, мощная и тихая, полностью металлическая и с множеством разных насадок - все, как я хотела. И при этом с нормальной ценой
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Без проблем справляется с любым мясом, делает фарш разной консистенции, хорошо трет овощи
Достоинства:
Крутит любое мясо, не перегревается
Комментарий:
В работе мясорубка просто огонь, прокручивает любое мясо без напрягов. Функцию реверса я не использовала ни разу, даже на говядине. Мотор туда очень мощный поставили, плюс хорошо заточенный нож и на выходе мясо в фарш перерабатывается вообще без усилий и очень быстро.
Достоинства:
Овощерезка в комплекте
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Качественный нож. Очень острый, мясо не мнет, а именно режет. Хороший набор сеток из нержавейки, целых три штуки в комплекте с разными отверстиями. Полезный бонус - комплект насадок-овощерезок.
Достоинства:
Мощность, много насадок
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Мощная, мясо буквально затягивает в загрузочное окно, толкателем пользоваться почти не приходится. Комплектация широкая, кроме 3 сеток для фарша с разными отверстиями, в коробке есть 4 насадки-терки для овощей, насадка-шинковка и две насадки для приготовления колбас. Насадки крепкие, с овощами работают хорошо.
Достоинства:
Мощная, может работать с любым мясом/овощами и пр. Много насадок
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Сделать хороший фарш не самое простое занятие, маломощная мясорубка просто не справится. В случае с этой моделью никаких проблем, прокручивает всё - шею, лопатку, брюшину и т.д. Само собой, при условии выбора правильной решетки. В комплекте их три, на говядину беру с отверстиями 5 миллиметров и получается отличный однородный фарш, котлетки будут очень нежными.
Свинина и индейка вообще легко прокручиваются, реверс не требуется и мясо можно очень большими кусками загружать.
Еще очень понравился большой набор насадок. Тут много разных терок, что мясорубка одновременно и овощерезкой служит. Я шинковала капусту, терла морковь и свеклу - всё быстро и аккуратно.
Достоинства:
Насадки
Мощность работы
Не нагревается
Комментарий:
Мясорубка хорошая, обычно готовлю со средней и крупной решеткой, пробовала для интереса пропустить говядину через мелкую решетку, получилось с первого раза, пустила фарш на домашнюю лазанью.
Работает быстро, при этом не греется и по столу не скачет.
Достоинства:
Очень быстро готовит фарш, мясо не накручивается на шнек. Можно готовить мелкий и крупный фарш (есть 3 диска).
В комплекте есть набор ножей для терки, шинковки и драников.
Комментарий:
Готовить фарш стало в разы быстрее, несколько килограмм за пару минут получается спокойно. И повторно фарш пропускать нет надобности, он хорошо измельчается с первого раза.
Реверсом не пользуюсь даже когда фарш из жилистой бедренной части говядины делаю. Про более "легкие" виды мяса я вообще молчу.
О комплектации тоже позаботились, помимо насадок для колбас и зраз тут сразу идет блок с ножами-барабанами, и они в хозяйстве очень даже полезными оказались, и салаты измельчать, и заготовки делать, сыр натереть, драники приготовить.
Мясорубкой этой я более чем довольна!
Мясорубка Garlyn MG-3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мясорубка Garlyn MG-3000
Достоинства:
Скорость, много насадок
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличная мощная мясорубка, любое мясо крутит легко.
Достоинства:
Мясорубка почти полностью металлическая, пластика там совсем по минимуму, компактная и с низким уровнем шума.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Прекрасная модель, докопаться буквально не до чего.
Достоинства:
Все ножи, насадки сделаны из нержавеющей стали. В комплекте идут 3 насадки для мяса и 4 для овощей.
Недостатки:
Все отлично
Комментарий:
Cделана надёжно, качественные материалы, хорошо оснащённая, удобная, многофункциональная.
Достоинства:
Мясорубка компактная, мощная и тихая, полностью металлическая и с множеством разных насадок - все, как я хотела. И при этом с нормальной ценой
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Без проблем справляется с любым мясом, делает фарш разной консистенции, хорошо трет овощи
Достоинства:
Крутит любое мясо, не перегревается
Комментарий:
В работе мясорубка просто огонь, прокручивает любое мясо без напрягов. Функцию реверса я не использовала ни разу, даже на говядине. Мотор туда очень мощный поставили, плюс хорошо заточенный нож и на выходе мясо в фарш перерабатывается вообще без усилий и очень быстро.
Достоинства:
Овощерезка в комплекте
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Качественный нож. Очень острый, мясо не мнет, а именно режет. Хороший набор сеток из нержавейки, целых три штуки в комплекте с разными отверстиями. Полезный бонус - комплект насадок-овощерезок.
Достоинства:
Мощность, много насадок
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Мощная, мясо буквально затягивает в загрузочное окно, толкателем пользоваться почти не приходится. Комплектация широкая, кроме 3 сеток для фарша с разными отверстиями, в коробке есть 4 насадки-терки для овощей, насадка-шинковка и две насадки для приготовления колбас. Насадки крепкие, с овощами работают хорошо.
Достоинства:
Мощная, может работать с любым мясом/овощами и пр. Много насадок
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Сделать хороший фарш не самое простое занятие, маломощная мясорубка просто не справится. В случае с этой моделью никаких проблем, прокручивает всё - шею, лопатку, брюшину и т.д. Само собой, при условии выбора правильной решетки. В комплекте их три, на говядину беру с отверстиями 5 миллиметров и получается отличный однородный фарш, котлетки будут очень нежными.
Свинина и индейка вообще легко прокручиваются, реверс не требуется и мясо можно очень большими кусками загружать.
Еще очень понравился большой набор насадок. Тут много разных терок, что мясорубка одновременно и овощерезкой служит. Я шинковала капусту, терла морковь и свеклу - всё быстро и аккуратно.
Достоинства:
Насадки
Мощность работы
Не нагревается
Комментарий:
Мясорубка хорошая, обычно готовлю со средней и крупной решеткой, пробовала для интереса пропустить говядину через мелкую решетку, получилось с первого раза, пустила фарш на домашнюю лазанью.
Работает быстро, при этом не греется и по столу не скачет.
Достоинства:
Очень быстро готовит фарш, мясо не накручивается на шнек. Можно готовить мелкий и крупный фарш (есть 3 диска).
В комплекте есть набор ножей для терки, шинковки и драников.
Комментарий:
Готовить фарш стало в разы быстрее, несколько килограмм за пару минут получается спокойно. И повторно фарш пропускать нет надобности, он хорошо измельчается с первого раза.
Реверсом не пользуюсь даже когда фарш из жилистой бедренной части говядины делаю. Про более "легкие" виды мяса я вообще молчу.
О комплектации тоже позаботились, помимо насадок для колбас и зраз тут сразу идет блок с ножами-барабанами, и они в хозяйстве очень даже полезными оказались, и салаты измельчать, и заготовки делать, сыр натереть, драники приготовить.
Мясорубкой этой я более чем довольна!