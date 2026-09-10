Наушники Hoco W25 Promise Red
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Hoco W25 Promise Red
Bluetooth-гарнитура HOCO W25 в красном цветовом исполнении удобна для продолжительного ношения благодаря регулируемому мягкому оголовью и объемным амбушюрам с высоким уровнем шумоизоляции. В этой модели предусмотрено как подключение по Bluetooth, так и проводное подключение с использованием отсоединяемого 1.2-метрового кабеля со штекером типа jack 3.5 мм. Наушники стереогарнитуры рассчитаны на качественную передачу звуков в частотном диапазоне 20-20000 Гц. Bluetooth-стереогарнитура HOCO W25 имеет на одном из корпусов излучателей клавиши для включения/выключения наушников и приема/завершения вызова, а также регулятор громкости звука. Модель предполагает питание от встроенного аккумулятора, который при полном заряде гарантирует до 12 часов автономной работы. Зарядка АКБ осуществляется через порт MicroUSB.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитНаушники SVEN АР-600
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитНаушники Defender Gryphon 750U USB черный
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитНаушники Defender Freemotion B552 (63552) Black
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитНаушники Defender Apods (63913) White
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитНaушники Defender Twins 975 белый (63975)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B525 серый+белый
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B525 черный+белый
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитНаушники Defender Freebuds B525 pink/White (63528)
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитНаушники Tecno Buds 4 (BD04) Midnight Blue
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитНаушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B571 63571
Отзывы о товаре Наушники Hoco W25 Promise Red