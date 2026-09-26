Top.Mail.Ru
Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA) - фото 1
Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA) - фото 2
Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA) - фото 3
Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA) - фото 4
Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA) - фото 1
  • Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA) - фото 2
  • Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA) - фото 3
  • Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA) - фото 4
  • Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407325
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Размеры в упаковке, см
20х16х12
Вес, кг.
1.27

Описание товара Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA)

Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA)

Отзывы о товаре Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Описание
Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Toshiba 2Tb (HDTP320EK3AA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...