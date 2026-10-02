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Stevie Wonder - Talking Book (0602557097566) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stevie Wonder - Talking Book (0602557097566) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 1
Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 2
Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 3
Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 4
Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 5
Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 6
Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 7
Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 1
  • Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 2
  • Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 3
  • Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 4
  • Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 5
  • Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 6
  • Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 7
  • Виниловая пластинка Stevie Wonder, Talking Book (0602557097566) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403451
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stevie Wonder - Talking Book (0602557097566) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Wonder - Talking Book (0602557097566) виниловая пластинка

Track List

A1You Are The Sunshine Of My Life2:45
A2Maybe Your Baby6:45
A3You And I4:39
A4Tuesday Heartbreak3:09
A5You've Got It Bad Girl4:55
B1Superstition4:40
B2Big Brother3:35
B3Blame It On The Sun3:28
B4Lookin' For Another Pure Love4:45
B5I Believe (When I Fall In Love It Will Be Forever)4:48

Отзывы о товаре Stevie Wonder - Talking Book (0602557097566) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1You Are The Sunshine Of My Life2:45
A2Maybe Your Baby6:45
A3You And I4:39
A4Tuesday Heartbreak3:09
A5You've Got It Bad Girl4:55
B1Superstition4:40
B2Big Brother3:35
B3Blame It On The Sun3:28
B4Lookin' For Another Pure Love4:45
B5I Believe (When I Fall In Love It Will Be Forever)4:48
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stevie Wonder - Talking Book (0602557097566) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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