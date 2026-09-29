U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
The Joshua Tree
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403306
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557498448]
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
The Joshua Tree
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Where The Streets Have No Name
|5:36
|A2
|I Still Haven't Found What I'm Looking For
|4:37
|A3
|With Or Without You
|4:55
|B1
|Bullet The Blue Sky
|4:31
|B2
|Running To Stand Still
|4:17
|C1
|Red Hill Mining Town
|4:52
|C2
|In God's Country
|2:56
|C3
|Trip Through Your Wires
|3:31
|D1
|One Tree Hill
|5:22
|D2
|Exit
|4:13
|D3
|Mothers Of The Disappeared
|5:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557498448]
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
The Joshua Tree
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Where The Streets Have No Name
|5:36
|A2
|I Still Haven't Found What I'm Looking For
|4:37
|A3
|With Or Without You
|4:55
|B1
|Bullet The Blue Sky
|4:31
|B2
|Running To Stand Still
|4:17
|C1
|Red Hill Mining Town
|4:52
|C2
|In God's Country
|2:56
|C3
|Trip Through Your Wires
|3:31
|D1
|One Tree Hill
|5:22
|D2
|Exit
|4:13
|D3
|Mothers Of The Disappeared
|5:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
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