Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Red
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
В наличии
Код товара: 403208
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 720 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Big Machine
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Machine
Barcode
[0843930007103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Red
Жанр
Кантри
Трек-лист
State Of Grace, Red, Treacherous, I Knew You Were Trouble., All Too Well, 44713, I Almost Do, We Are Never Ever Getting Back Together, Stay Stay Stay, Gary Lightbody], Holy Ground, Sad Beautiful Tragic, The Lucky One, Sheeran], Starlight, Begin Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка
Track List
|A1
|State Of Grace
|4:56
|A2
|Red
|3:41
|A3
|Treacherous
|4:01
|A4
|I Knew You Were Trouble
|3:38
|B1
|All Too Well
|5:28
|B2
|22
|3:51
|B3
|I Almost Do
|4:03
|B4
|We Are Never Ever Getting Back Together
|3:11
|C1
|Stay Stay Stay
|3:25
|C2
|The Last Time
|4:58
|C3
|Holy Ground
|3:22
|C4
|Sad Beautiful Tragic
|4:44
|D1
|The Lucky One
|4:01
|D2
|Everything Has Changed
|4:04
|D3
|Starlight
|3:38
|D4
|Begin Again
|3:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (08884301898...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитSepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в Сплит0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитRush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб. 6 188 руб.1368 руб. в Сплит2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитThe Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (06025670983...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитAndrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитHerbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (06025084706...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитGuns N' Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитImagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитElton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка
Бренд
Big Machine
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Machine
Barcode
[0843930007103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Red
Жанр
Кантри
Трек-лист
State Of Grace, Red, Treacherous, I Knew You Were Trouble., All Too Well, 44713, I Almost Do, We Are Never Ever Getting Back Together, Stay Stay Stay, Gary Lightbody], Holy Ground, Sad Beautiful Tragic, The Lucky One, Sheeran], Starlight, Begin Again
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|State Of Grace
|4:56
|A2
|Red
|3:41
|A3
|Treacherous
|4:01
|A4
|I Knew You Were Trouble
|3:38
|B1
|All Too Well
|5:28
|B2
|22
|3:51
|B3
|I Almost Do
|4:03
|B4
|We Are Never Ever Getting Back Together
|3:11
|C1
|Stay Stay Stay
|3:25
|C2
|The Last Time
|4:58
|C3
|Holy Ground
|3:22
|C4
|Sad Beautiful Tragic
|4:44
|D1
|The Lucky One
|4:01
|D2
|Everything Has Changed
|4:04
|D3
|Starlight
|3:38
|D4
|Begin Again
|3:58
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка