Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
My Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403186
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Коллекция Sting
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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602577587214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
My Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Brand New Day, Desert Rose, If You Love Somebody Set Them Free, Every Breath You Take, Demolition Man, Can't Stand Losing You, Fields Of Gold, So Lonely, Shape Of My Heart, Message In A Bottle, Fragile, Walking On The Moon, Englishman In New York, If I Ever Lose My Faith In You, Roxanne (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sting - My Songs (0602577587214) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Brand New Day
|3:56
|A2
|Desert Rose
|3:56
|A3
|If You Love Somebody Set Them Free
|4:35
|A4
|Every Breath You Take
|4:16
|B1
|Demolition Man
|4:18
|B2
|Can't Stand Losing You
|2:49
|B3
|Fields Of Gold
|3:47
|B4
|So Lonely
|4:09
|C1
|Shape Of My Heart
|4:43
|C2
|Message In A Bottle
|4:46
|C3
|Fragile
|3:52
|C4
|Walking On The Moon
|4:16
|D1
|English Man In New York
|4:28
|D2
|If I Ever Lose My Faith In You
|4:09
|D3
|Roxanne [Live]
|3:05
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Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602577587214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
My Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Brand New Day, Desert Rose, If You Love Somebody Set Them Free, Every Breath You Take, Demolition Man, Can't Stand Losing You, Fields Of Gold, So Lonely, Shape Of My Heart, Message In A Bottle, Fragile, Walking On The Moon, Englishman In New York, If I Ever Lose My Faith In You, Roxanne (Live)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Brand New Day
|3:56
|A2
|Desert Rose
|3:56
|A3
|If You Love Somebody Set Them Free
|4:35
|A4
|Every Breath You Take
|4:16
|B1
|Demolition Man
|4:18
|B2
|Can't Stand Losing You
|2:49
|B3
|Fields Of Gold
|3:47
|B4
|So Lonely
|4:09
|C1
|Shape Of My Heart
|4:43
|C2
|Message In A Bottle
|4:46
|C3
|Fragile
|3:52
|C4
|Walking On The Moon
|4:16
|D1
|English Man In New York
|4:28
|D2
|If I Ever Lose My Faith In You
|4:09
|D3
|Roxanne [Live]
|3:05
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