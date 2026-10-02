Top.Mail.Ru
0602508643132, Post Malone, Hollywood's Bleeding (0602508643132) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0602508643132, Post Malone, Hollywood's Bleeding (0602508643132) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Post Malone, Hollywood&#039;s Bleeding (0602508643132) - фото 1
Виниловая пластинка Post Malone, Hollywood&#039;s Bleeding (0602508643132) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Post Malone, Hollywood&#039;s Bleeding (0602508643132) - фото 1
  • Виниловая пластинка Post Malone, Hollywood&#039;s Bleeding (0602508643132) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402856
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0602508643132, Post Malone, Hollywood's Bleeding (0602508643132) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602508643132, Post Malone, Hollywood's Bleeding (0602508643132) виниловая пластинка

Hollywoods Bleeding - переиздание студийного альбома американского рэпера Post Malone, изначально выпущенного в 2019 году. Альбом записан при участии DaBaby, Фьючер, Холзи, Meek Mill, Lil Baby, Оззи Осборн, Трэвис Скотт, SZA, Swae Lee, и Young Thug. Среди продюсеров были Andrew Watt, BloodPop, Brian Lee, Carter Lang, DJ Dahi, Emile Haynie, Frank Dukes и другие. С альбома вышли синглы: Wow, Goodbyes, Circles. Также альбом включает сингл Sunflower, достигший 1-го места в Billboard Hot 100. Релиз представлен на двойном розовом виниле. Остин Ричард Пост (более известный как Post Malone) - американский певец, рэпер и автор песен. Он получил широкое признание в феврале 2015 года после релиза своего дебютного сингла White Iverson. Далее последовали совместные треки с Джастином Бибером и Quavo, ставшие платиновыми в США. Наибольшего успеха достиг совместный сингл с рэпером 21 Savage, Rockstar, занявший первое место в чарте Billboard 200 и ряде других региональных чартов. В августе 2015 года Post Malone подписал контракт с Republic Records. 9 декабря 2016 года он выпустил свой первый студийный альбом Stoney, дебютировавший на 6-м месте в Billboard 200.

Отзывы о товаре 0602508643132, Post Malone, Hollywood's Bleeding (0602508643132) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Hollywoods Bleeding - переиздание студийного альбома американского рэпера Post Malone, изначально выпущенного в 2019 году. Альбом записан при участии DaBaby, Фьючер, Холзи, Meek Mill, Lil Baby, Оззи Осборн, Трэвис Скотт, SZA, Swae Lee, и Young Thug. Среди продюсеров были Andrew Watt, BloodPop, Brian Lee, Carter Lang, DJ Dahi, Emile Haynie, Frank Dukes и другие. С альбома вышли синглы: Wow, Goodbyes, Circles. Также альбом включает сингл Sunflower, достигший 1-го места в Billboard Hot 100. Релиз представлен на двойном розовом виниле. Остин Ричард Пост (более известный как Post Malone) - американский певец, рэпер и автор песен. Он получил широкое признание в феврале 2015 года после релиза своего дебютного сингла White Iverson. Далее последовали совместные треки с Джастином Бибером и Quavo, ставшие платиновыми в США. Наибольшего успеха достиг совместный сингл с рэпером 21 Savage, Rockstar, занявший первое место в чарте Billboard 200 и ряде других региональных чартов. В августе 2015 года Post Malone подписал контракт с Republic Records. 9 декабря 2016 года он выпустил свой первый студийный альбом Stoney, дебютировавший на 6-м месте в Billboard 200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602508643132, Post Malone, Hollywood's Bleeding (0602508643132) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...