0602508643132, Post Malone, Hollywood's Bleeding (0602508643132) виниловая пластинка
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Описание товара 0602508643132, Post Malone, Hollywood's Bleeding (0602508643132) виниловая пластинка
Hollywoods Bleeding - переиздание студийного альбома американского рэпера Post Malone, изначально выпущенного в 2019 году. Альбом записан при участии DaBaby, Фьючер, Холзи, Meek Mill, Lil Baby, Оззи Осборн, Трэвис Скотт, SZA, Swae Lee, и Young Thug. Среди продюсеров были Andrew Watt, BloodPop, Brian Lee, Carter Lang, DJ Dahi, Emile Haynie, Frank Dukes и другие. С альбома вышли синглы: Wow, Goodbyes, Circles. Также альбом включает сингл Sunflower, достигший 1-го места в Billboard Hot 100. Релиз представлен на двойном розовом виниле. Остин Ричард Пост (более известный как Post Malone) - американский певец, рэпер и автор песен. Он получил широкое признание в феврале 2015 года после релиза своего дебютного сингла White Iverson. Далее последовали совместные треки с Джастином Бибером и Quavo, ставшие платиновыми в США. Наибольшего успеха достиг совместный сингл с рэпером 21 Savage, Rockstar, занявший первое место в чарте Billboard 200 и ряде других региональных чартов. В августе 2015 года Post Malone подписал контракт с Republic Records. 9 декабря 2016 года он выпустил свой первый студийный альбом Stoney, дебютировавший на 6-м месте в Billboard 200.
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